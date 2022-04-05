Не молчи, расскажи! Советы по восстановлению после изнасилования и контакты доверия

Ужасающие данные о последствиях российских зверств против женщин в Украине пугают. Международные организации и власти фиксируют не единичные случаи изнасилований на временно оккупированных рашистами территориях.

Если самое страшное произошло и с тобой, читай, как справиться с эмоциями, избежать психологических проблем после изнасилования, а также куда можно обратиться за поддержкой.

Изнасилование — никогда не вина жертвы

Запомни это и всегда себе повторяй, если вдруг появится хотя бы тень вины за произошедшее. Вина за изнасилование всегда ложится исключительно на насильника. Этому преступлению не может быть оправданий. Точка.

Насильник может попытаться заставить тебя стесняться или чувствовать ответственность за совершенное им зверство, убеждая тебя в том, что ты будто сама просила/хотела этого. Но это психологическая манипуляция, поэтому не стоит обращать на это внимания.

Никогда не пытайся оправдать, понять или защитить насильника. Иначе это усугубит твою эмоциональную травму.

Проявления психологической травмы

Каждый человек индивидуален, поэтому поведение после насилия может отличаться. Кто-то отдаляется от друзей и семьи, другие панически боятся остаться в одиночестве.

Кроме того, наше эмоциональное состояние тесно связано с физическим, так что душевные переживания могут найти отражение в проблемах со сном, питанием или общим самочувствием.

Внутренняя пустота и навязчивые воспоминания могут мешать сконцентрироваться на работе или учебе. Последними точками отчаяния становятся депрессия и суицидальные настроения.

Советы для психологического восстановления

После изнасилования жертва может испытывать большой спектр эмоций: от ненависти и желания справедливости до страха, стыда и оцепенения. Попробуй понять, что ты чувствуешь и почему. Внимательное отношение к себе в этот сложный период начнет психологическое восстановление.

Не бойся обратиться за профессиональной поддержкой. Кто-то боится и стесняется говорить об изнасиловании. Однако молчание вредит еще больше. Первичный самоанализ — это хорошо, но поддержка специалиста поможет действительно выздороветь, а не зарыть боль еще глубже в душе.

Сформируй для себя безопасную среду. Ты должна чувствовать себя в безопасности, поэтому именно ты решаешь, с кем общаться и кому доверять, а кому не стоит раскрывать свои чувства. Психологи бывают разные, так что найди того, с кем комфортно работать.

Выбери тот формат помощи, который подходит тебе: групповые или индивидуальные занятия с психологом. Кто-то стесняется говорить о своих переживаниях в присутствии других, а кого-то это наоборот подбадривает и дает понять, что другие тоже испытывают подобные ощущения.

Куда обратиться за психологической помощью

Телеведущая и волонтер Маша Ефросинина активно помогает жертвам изнасилования. Написав на почту фонда [email protected], ты можешь получить бесплатную психологическую помощь от квалифицированных специалистов.

Обратись к специалистам проекта Розірви коло по телефонам +38 0800 500 335 или 116 123.

Бесплатную конфиденциальную помощь психолога можно получить на сайтах SupportME или Розкажи мені.

Молчать о тяжких зверствах российских оккупантов нельзя! Узнай, как действовать, если против тебя совершили военное преступление.