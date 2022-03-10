Против тебя совершили военное преступление? Куда обращаться, чтобы привлечь виновных к ответственности

Война – это преступление против государства, его людей и человечности в целом. А для того чтобы за преступления военного времени начали наказывать, необходимо собирать достоверную информацию и знать, кому ее нужно передать.
Чтобы привлечь всех виновных к ответственности, рекомендуем пользоваться пошаговой инструкцией. Если же у вас уже есть доказательства, то не нужно передавать информацию непроверенным людям или публично писать о том, что вы увидели.
Отправляйте компромат на врага только официальным представителям правосудия в Украине. Как это сделать, рассказываем дальше.
Важно фиксировать результаты разрушительной агрессии оккупационных войск на гражданские объекты в Украине, а также против самих граждан нашего государства.
Поэтому необходимо правильно сформировать сообщение и отправлять его по электронному адресу [email protected]
Конечно же, определенных пунктов вам может и не хватать, но лучше всего собрать максимум информации о военном преступлении. Это облегчит проверку правоохранительных органов и поможет с большей вероятностью привлечь виновных к ответственности.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о регистрации разрушенного имущества и каким будет восстановление Украины после войны с Россией.