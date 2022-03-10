Против тебя совершили военное преступление? Куда обращаться, чтобы привлечь виновных к ответственности

Война – это преступление против государства, его людей и человечности в целом. А для того чтобы за преступления военного времени начали наказывать, необходимо собирать достоверную информацию и знать, кому ее нужно передать.

Чтобы привлечь всех виновных к ответственности, рекомендуем пользоваться пошаговой инструкцией. Если же у вас уже есть доказательства, то не нужно передавать информацию непроверенным людям или публично писать о том, что вы увидели.

Отправляйте компромат на врага только официальным представителям правосудия в Украине. Как это сделать, рассказываем дальше.

Если против вас совершили военное преступление, или вы стали свидетелем

Важно фиксировать результаты разрушительной агрессии оккупационных войск на гражданские объекты в Украине, а также против самих граждан нашего государства.

Поэтому необходимо правильно сформировать сообщение и отправлять его по электронному адресу [email protected]

Сообщение должно содержать следующую информацию (необязательно, но желательно):

Когда (дата, время) Где (максимально точный адрес) Обстоятельства (что именно произошло, какое оружие было использовано, почему считаем, что виновны кафиры) Описание жертв и разрушений Фото/видео в подтверждение обстоятельств Краткое свидетельство от юриста, если он был непосредственным свидетелем, или от другого свидетеля с указанием паспортных данных свидетеля Если есть альтернативная версия происшествия от северных соседей, то объяснение, в чем оно состоит и почему оно неверно.

Конечно же, определенных пунктов вам может и не хватать, но лучше всего собрать максимум информации о военном преступлении. Это облегчит проверку правоохранительных органов и поможет с большей вероятностью привлечь виновных к ответственности.

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Куда еще можно обращаться по поводу военных преступлений

Также можно написать в украинские официальные телеграммы или на страницы в Facebook

CБУ – @stop_russian_war_bot и @russian_war_tribunal_bot

Киберполиция – @ukraine_avanger_bot

Ukrainian Witness и Евромайдан SOS

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о регистрации разрушенного имущества и каким будет восстановление Украины после войны с Россией.