Проти тебе здійснили воєнний злочин? Куди звертатись, щоб притягти винних до відповідальності

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Березня 2022, 02:00
Воєнні злочини
Фото: ДСНС/Facebook

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