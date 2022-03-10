Проти тебе здійснили воєнний злочин? Куди звертатись, щоб притягти винних до відповідальності

Війна – це злочин проти держави, її людей та людяності загалом. А для того, щоб за злочини воєнного часу почали карати, необхідно збирати достовірну інформацію та знати, кому її потрібно передати.

Щоб притягнути усіх винних до відповідальності, радимо користуватись покроковою інструкцією. Якщо ж у вас вже є певні докази, то не потрібно передавати інформацію неперевіреним людям чи публічно писати про те, що ви побачили.

Надсилайте компромат на ворога лише офіційним представникам правосуддя в Україні. Як це зробити розповідаємо далі.

Якщо проти вас здійснили воєнний злочин, або ви стали свідком

Надважливо фіксувати результати руйнівної агресії окупаційних військ на цивільні об’єкти в Україні, а також проти самих громадян нашої держави.

Тому необхідно правильно сформувати повідомлення та надсилати його на електронну адресу [email protected]

Повідомлення має містити таку інформацію (необов’язково, але бажано):

Коли (дата, час) Де (максимально точна адреса) Обставини (що саме відбулось, яку зброю було використано, чому вважаємо, що винні окупанти) Опис жертв та руйнувань Фото/відео на підтвердження обставин Коротке свідчення від юриста, якщо він був безпосереднім свідком, або від іншого свідка із зазначенням паспортних даних свідка Якщо є альтернативна версія події від північних сусідів, то пояснення, в чому вона полягає і чому вона невірна.

Звичайно ж, певних пунктів вам може і не вистачати, але найкраще зібрати максимум інформації про воєнний злочин. Це полегшить перевірку для правоохоронних органів та допоможе з більшою ймовірністю притягнути винних до відповідальності.

Куди ще можна звертатись стосовно воєнних злочинів

Також можна написати в українські офіційні телеграм-боти або на сторінки у Facebook

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про реєстрацію зруйнованого майна та якою буде відбудова України після війни з Росією.