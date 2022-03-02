Екокатастрофа для всього світу? Злочин проти довкілля від російських окупантів

Допоки українська армія тримає оборону, екологи збирають докази для позову до Міжнародного кримінального суду, який розглядає і злочини проти довкілля. Адже від агресора їх чимало. Підрив нафтобаз, постійна загроза над газовими магістралями, захоплення ЧАЕС.

Уже не одну добу ворог утримує в облозі Чорнобильську атомну станцію і всіх її працівників. ЧАЕС захопили бійці, які абсолютно не розуміються на таких об’єктах. Тож рятує поки лиш те, що український персонал мужньо виконує свою роботу фактично у полоні – під прицілами путінських автоматів. Людей не випускають навіть на перезмінку.

Державне агентство України з управління зоною відчуження:

Російські військові виставили ультиматум, погрожуючи мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта ЧАЕС. Аби уникнути санкцій, Росія готує сюжети про те, що там все під контролем та безпечно.

Водночас щодня над Чорнобильською станцією маневрують бойові ворожі літаки, їхні обстріли можуть поцілити у ядерне сховище. Та навіть самі загарбники через своє невігластво у небезпеці. Не знаючи, як поводитися на таких об’єктах, вони щохвилини опромінюються. Аби не сталося непоправного, всі атомні станції посилено охороняють. Адже обстріли можуть вивести з ладу роботу об’єктів.

Віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк звертає увагу на питання захисту енергетики в Україні

Лише Україна може захистити Чорнобильську станцію, атомні об’єкти та укриття. А для цього треба захистити Україну. А відтак і весь світ від повторення чорнобильської трагедії. Я закликаю вас зробити все від себе можливе на рівні своїх парламентів, щоб закрити небо над Україною, запровадити безпілотну зону. Тільки так можна врятувати сотні тисяч життів, рівно, як і бездіяльністю, стати мовчазними співучасниками військового злочину проти українців.

Але в нас ще ціла мережа газопроводів. І особлива загроза інфраструктурі там, де окупант веде постійні бої, як от Сумщина.

Охтирка – це один із газових центрів України, це місце, де знаходяться магістральні газопроводи України, це несе загрозу для їх існування взагалі, – Вадим Денисенко.

А ще Харківщина. Обласний центр уже не першу ніч у вогні. Держспецзв’язок навіть повідомив про підрив там газопроводу, на щастя, обійшлося: магістральні, тобто основні газогони країни – цілі, тиск у них не падав. Є перебої лише в локальних мережах. Але такі віроломні обстріли – це злочини найвищої категорії.

Сергій Макогон – генеральний директор Оператора ГТС України

Інтенсивні бойові дії, але, на щастя, критична інфраструктура магістральних газопроводів ще не пошкоджена й маємо надію, що й не буде пошкоджена. Це трактуватиметься як злочин проти людства.

Та осатанілого диктатора ніщо не спиняє, його озброєні пси з усіх сил гатять навіть по Київській ГЕС, аби прорвати дамбу і затопити половину Києва.

Але поки українська армія демонструє дива мужності та витривалості, всі найстрашніші атаки ворога відбиті, хоча Чорнобиль досі у руках агресора.