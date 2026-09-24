День українського козацтва у 2026 році в Україні: чому змінили дату та як святкують сьогодні

День українського козацтва у 2026 році відзначають 1 жовтня. Дата змінилася у 2023 році: раніше свято припадало на 14 жовтня.

Причиною став перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви з юліанського на новоюліанський календар.

День козацтва історично пов’язаний із Покровою Пресвятої Богородиці, яка також змінила дату з 14 жовтня на 1 жовтня. Тож державне свято почали відзначати за новим календарем. Це закріпив Указ Президента №455/2023.

День українського козацтва 2026 в Україні

День українського козацтва встановили указом Президента у 1999 році, і тоді його датою було саме 14 жовтня.

Вибір був не випадковим: для запорозьких козаків Покрова була одним із найважливіших свят і мала назву Козацька Покрова. На Січі цього дня проводили ради, під час яких обирали кошового отамана та старшину.

Покровська церква була центральною святинею Запорозької Січі. Саме звідти козаки вирушали в походи, а після повернення дякували за порятунок.

З цією традицією пов’язаний особливий тип ікон — Козацька Покрова. Під покровом Богородиці на них зображували українських гетьманів, старшину, козаків та ієрархів. За даними Українського інституту національної пам’яті, до сьогодні збереглося лише трохи більше десятка таких ікон.

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Ще однин цікавий факт: Богородицю як покровительку українського війська шанували й борці за незалежність країни. У 1947 році Українська головна визвольна рада визначила 14 жовтня символічним днем створення УПА, пов’язавши його з історичним козацьким святом Покрови.

Сьогодні до Дня українського козацтва проводять тематичні виставки, лекції, фестивалі, майстер-класи та патріотичні заходи, присвячені історії й традиціям козаків. Також організовують спортивні змагання, козацькі ігри, показові виступи та історичні реконструкції.

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