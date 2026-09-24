Стиль життя Свята

День українського козацтва у 2026 році в Україні: чому змінили дату та як святкують сьогодні

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 14:00 2 хв.
день українського козацтва 2026
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