Для тебе Війна в Україні

Обстріл України: пошкоджено столичний пологовий, є загиблі в Києві та на Харківщині

Марина Слизовська, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 13:00 5 хв.
обстріл Києва сьогодні

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