Обстріл України: пошкоджено столичний пологовий, є загиблі в Києві та на Харківщині

Уночі проти 24 вересня російська армія вчергове атакувала Україну. Росіяни застосували ракети, а також ударні дрони. Унаслідок масованого обстрілу є загиблі у Києві та на Харківщині.

Розповідаємо, що відомо про обстріл України 24 вересня.

Обстріл Києва 24 вересня 2026 року: що відомо про ситуацію в місті

Унаслідок обстрілу Києва 24 вересня загинули двоє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Станом на ранок відомо щонайменше про вісьмох постраждалих.

За інформацією Кличка та ДСНС, під час нічної атаки зафіксували падіння уламків на території нежитлової забудови у Соломʼянському районі. Там частково зруйновані складські будівлі з подальшим займанням. Було ушпиталено троє постраждалих.

У Подільському районі унаслідок падіння уламків ракети пошкоджені вікна та частина фасаду пологового будинку. Постраждалих у медзакладі немає, одна людина загинула на парковці поблизу. Також там загорілися чотири автомобілі. Через російську атаку ще був пошкоджений клініко-діагностичний центр.

У Дніпровському районі уламки впали у двори 16-поверхового та приватних житлових будинків, а також на адміністративну будівлю. На місці є часткові руйнування, постраждала одна людина.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на дорогу.

На місцях працюють усі необхідні служби.

Як поінформували у Київській міській державній адміністрації (КМДА), була частково пошкоджена будівля Київського міського пологового будинку № 2. Постраждалих немає, під час атаки всі перебували в укритті.

Після обстрілу столиці тимчасово призупинили рух автобуса №9 і трамваїв №№ 14,15 через перекриття вулиці Миколи Василенка.

За даними поліції, у ніч проти 24 вересня загинули 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом’янському. Ще восьмеро віком від 25 до 77 років дістали травми, зокрема один поліцейський.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, росіяни атакували Київ балістикою тоді, коли на зустрічі із американськими конгресменами обговорювався закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції проти РФ.

— Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів. Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика, — зазначив президент.

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Обстріл Київщини 24 вересня 2026 року: що відомо

Обстріл Київщини тривав всю середу та всю ніч 24 вересня, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Росіяни застосували ударні дрони та балістичні ракети.

У Бучанському районі були пошкоджені п’ять приватних будинків та автомобіль. Одна людина 1945 року народження дістала гостру реакцію на стрес. Також у будинку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

У Фастівському районі пошкоджено транспортний засіб.

У Бориспільському — приватний будинок.

Загалом в області через російський обстріл пошкоджено вісім об’єктів.

Обстріл Одеси 24 вересня 2026 року: що відомо про ситуацію в місті

Унаслідок обстрілу Одеси 24 вересня був пошкоджений дах та частина верхнього поверху медзакладу. Крім того, вибито вікна у 10 прилеглих будинках та школі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

На місці атаки місцевим жителям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно та допомагають з необхідними документами.

Як поінформував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, через російський обстріл постраждали дві людини. Під нічними ударами опинилися лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об’єкти.

Було пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, раніше атакований торговельний центр, покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади.

Обстріл Черкащини 24 вересня 2026 року

У межах Черкаської області було знешкоджено вісім російських дронів. Звернень щодо травмованих чи пошкодження майна не було, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Обстріл Дніпропетровщини 24 вересня 2026 року

Унаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини дістав поранення 39-річний чоловік.

Як поінформували у Дніпропетровській обласній державній адміністрації, Нікопольщина була атакована безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади — були пошкоджені багатоквартирний будинок та автівка.

Обстріл Хмельниччини 24 вересня 2026 року

Хмельниччина з ночі перебувала під атакою російських дронів. Відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. Попередньо, без постраждалих, поінформували в Хмельницькій ОВА.

Обстріл Харківщини 24 вересня 2026 року

Росіяни вдарили по агропідприємству в селі Стара Гнилиця. Унаслідок обстрілу постраждали 12 людей, загинули шестеро, зокрема двоє чоловіків і четверо жінок.

Як розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, усім пораненим надається медична допомога, на місці працюють профільні фахівці.

Обстріл Запоріжжя 24 вересня 2026 року

Росіяни вчергове атакували цивільний транспорт у місті. FPV-дрон влучив у дах муніципального автобуса №71, який рухався Космічною вулицею.

Попередньо, люди не постраждали, зазначають у Запорізькій ОВА.

Обстріл Волині 24 вересня 2026 року

Цієї ночі та вранці Волинь також була під атакою росіян. В області зафіксували два ворожі дрони. Обидві повітряні цілі знищені: одну – силами тактичної авіації, іншу – мобільними вогневими групами ППО.

За попередньою інформацією, на Волині минулося без постраждалих людей чи пошкоджень інфраструктури, розповіли у Волинській ОВА.

Обстріл Рівненщини 24 вересня 2026 року

На Рівненщині усю ніч та ранок триває повітряна тривога, унаслідок атаки є пошкодження інфраструктури.

За попередньою інформацією, люди не постраждали, зазначили у місцевій ОВА.

Що кажуть про обстріл 24 вересня у Повітряних силах

Росіяни атакували протикорабельними ракетами Циркон із Курської, Ростовської, Орловської областей РФ, а також балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської областей, повідомили ПС.

Також російська армія запустила 282 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, баражувальні боєприпаси Бандероль/Дань-Т, дрони-імітатори типу Пародія.

Основними напрямками російського удару стали Одещина та Київщина.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або приглушила 227 цілей, зокрема чотири Циркони та три Іскандери-М/С-400/KN-23.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив про те, що російська армія готується до проведення нової масованої атаки проти України.

Фото: ДСНС

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