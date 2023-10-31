Шипшина — це не тільки красива рослина, а й справжня скарбниця корисних речовин. Завдяки своєму багатому вмісту вітаміну С, плоди шипшини займають особливе місце в народній медицині та щоденному харчуванні людини.
Але, як і з будь-яким продуктом, щоб отримати максимальну користь, важливо вміти правильно його готувати. Тож у цьому матеріалі ми розповімо, як правильно заварити шипшину.
Для того щоб заварити шипшину, потрібно дотримуватися дуже простої пропорції: використовуй на один літр води три ложки плодів. Вони можуть бути як у сушеному вигляді, так і у свіжому — тут вже обирай самостійно. Але враховуй, що засушена, оброблена будь-яким способом шипшина принесе менше користі твоєму організму, аніж свіжа.
Для приготування напою передусім варто ретельно промити плоди, після чого подрібнити. Після цього залий шипшину теплою водою.
А для того щоб напій мав якомога більше корисних властивостей, його варто заварювати не окропом, а гарячою водою.
А для того щоб напій мав якомога більше корисних властивостей, його варто заварювати не окропом, а гарячою водою.
Після цього залиш шипшину настоюватися принаймні на кілька годин, але не більше 12, аби плоди не втратили свої корисні властивості. Можеш почати готувати її звечора, аби на ранок в тебе вже був готовий напій. Також, якщо ти хочеш зробити шипшину трішки солодшою, можеш при приготуванні додати трохи меду.
Найкраще її споживати за півгодини до приймання їжі. У профілактичних цілях відвар з шипшини слід пити по одній чашці два рази на день. До речі, цим напоєм ти можеш замінити й звичайний чай.
В осінньо-зимовий період не варто нехтувати напоями з шипшини, оскільки вони відомі своїми корисними властивостями. Йдеться про:
Але не варто зловживати відваром з шипшини, адже надмірна його кількість може призвести до роздратування шлунку, закрепів, застою жовчі та нудоти.
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