Шипшина — це не тільки красива рослина, а й справжня скарбниця корисних речовин. Завдяки своєму багатому вмісту вітаміну С, плоди шипшини займають особливе місце в народній медицині та щоденному харчуванні людини.

Але, як і з будь-яким продуктом, щоб отримати максимальну користь, важливо вміти правильно його готувати. Тож у цьому матеріалі ми розповімо, як правильно заварити шипшину.

Як правильно заварити шипшину: спосіб приготування

Для того щоб заварити шипшину, потрібно дотримуватися дуже простої пропорції: використовуй на один літр води три ложки плодів. Вони можуть бути як у сушеному вигляді, так і у свіжому — тут вже обирай самостійно. Але враховуй, що засушена, оброблена будь-яким способом шипшина принесе менше користі твоєму організму, аніж свіжа.

Для приготування напою передусім варто ретельно промити плоди, після чого подрібнити. Після цього залий шипшину теплою водою.

А для того щоб напій мав якомога більше корисних властивостей, його варто заварювати не окропом, а гарячою водою.

Після цього залиш шипшину настоюватися принаймні на кілька годин, але не більше 12, аби плоди не втратили свої корисні властивості. Можеш почати готувати її звечора, аби на ранок в тебе вже був готовий напій. Також, якщо ти хочеш зробити шипшину трішки солодшою, можеш при приготуванні додати трохи меду.

Як правильно пити шипшину

Найкраще її споживати за півгодини до приймання їжі. У профілактичних цілях відвар з шипшини слід пити по одній чашці два рази на день. До речі, цим напоєм ти можеш замінити й звичайний чай.

В осінньо-зимовий період не варто нехтувати напоями з шипшини, оскільки вони відомі своїми корисними властивостями. Йдеться про:

нормалізацію травлення;

підвищення імунітету;

покращення стану шкіри та волосся;

допомогу при хворобах нирок та печінки;

зміцнення серцево-судинної системи;

зниження рівня холестерину в організмі.

Але не варто зловживати відваром з шипшини, адже надмірна його кількість може призвести до роздратування шлунку, закрепів, застою жовчі та нудоти.

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