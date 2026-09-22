Зелені помідори по-корейськи на зиму. Рецепт гостренького для тебе і твоїх гостей

Пізньою осінню на грядках залишаються ще помідори, яким не судилось дозріти. Холодні ночі та зменшення сонячного тепла зробили свою справу. Помідорки тверденькі, пахучі, але зелені.

У цей час у всіх господинь з’являється шанс зробити пікантну закуску по-корейськи з зелених помідорів на зиму. Покроковий рецепт в домашніх умовах читай в нашому матеріалі.

Інгредієнти для рецепта зелених помідорів по-корейськи:

помідори зелені 2 кг;

солодкий перець, 2 шт.;

цибуля, 1 шт.;

петрушка, кінза по пучку;

часник, 2 головки;

морква, 1 велика;

гострий перчик, 1 шт.;

коріандр та чорний перець по 1 ч. л;

олія, 100 мл;

оцет 9%, 60 мл;

цукор, 4 ст. л;

сіль, 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування зелених помідорів по-корейськи в домашніх умовах:

Приготувати помиті банки та кришки. На цю кількість інгредієнтів потрібно 5-6 півлітрових баночок. Зелені помідори порізати на четвертинки, перед тим відрізавши плодоніжку. Якщо помідори великі, можна порізати на більшу кількість частинок. Моркву потерти на великій терці. Солодкий перець шаткувати соломкою, цибулю та гострий перець кружальцями. Якщо хочеш, щоб закуска була не така гостра, можна порізати половину гострого перцю, або додати цілий, але без насіння. На сковорідку налити олію і посмажити цибулю до золотистого кольору. У велику миску висипати всі різані інгредієнти, додати чорний перець, коріандр, цукор, сіль, часник і вилити на спеції киплячу олію з цибулею. Нарізати зелень: пучок петрушки та кінзи, вилити оцет і ще раз все вимішати. Залишити маринуватись на 8 годин. Як варіант залишити маринуватись на ніч. В результаті маринування утворилось багато соку. Всю суміш акуратно розкласти по банках. Кожну баночку заповнити соком, який утворився при маринуванні, прикрити кришками та стерилізувати в каструлі з водою. Від часу закипання півлітрові банки стерилізувати 25 хв. Закрутити кришки перевернути дном догори, закутати в щось. Дочекатись охолодження і забрати у темне місце для зберігання.

Щоб урізноманітнити смак зелених помідорів по-корейськи можете в цей салат-закуску додавати ще інші ароматні прянощі та кунжутне насіння. Смачного!

Раніше ми писали про те, як засолити помідори у відрі. Сподіваємось, це допоможе тобі добре підготуватись до зими.

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