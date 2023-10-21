Зелені помідори по-корейськи на зиму. Рецепт гостренького для тебе і твоїх гостей

Пізньою осінню на грядках залишаються ще помідори, яким не судилось дозріти. Холодні ночі та зменшення сонячного тепла зробили свою справу. Помідорки тверденькі, пахучі, але зелені.
У цей час у всіх господинь з’являється шанс зробити пікантну закуску по-корейськи з зелених помідорів на зиму. Покроковий рецепт в домашніх умовах читай в нашому матеріалі.
Інгредієнти для рецепта зелених помідорів по-корейськи:
Покроковий рецепт приготування зелених помідорів по-корейськи в домашніх умовах:
Щоб урізноманітнити смак зелених помідорів по-корейськи можете в цей салат-закуску додавати ще інші ароматні прянощі та кунжутне насіння. Смачного!
Раніше ми писали про те, як засолити помідори у відрі. Сподіваємось, це допоможе тобі добре підготуватись до зими.
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