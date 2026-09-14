Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу: відреагував і Зеленський

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який раніше подав заяву про звільнення з посади, заявив, що підписав заяву про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами Кравченка, йдеться також про підозру людині, яку він назвав наближеною до керівника САП Олександра Клименка. Про це генпрокурор повідомив у відеозверненні.

Підозра Семену Кривоносу: що говорить Руслан Кравченко

Руслан Кравченко стверджує, що рішення щодо директора НАБУ Семена Кривоноса було ухвалене на підставі зібраних доказів. За словами генпрокурора, Кривоноса підозрюють у низці правопорушень.

— Опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Підозрюють його у підробленні офіційних документів, отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді, — наголосив Кравченко.

Людину, наближену до керівника САП Олександра Клименка, підозрюють у впливі на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації.

— Саме це кримінальне провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму Офісу генпрокурора. Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент, стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозри. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятися від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що цього, крім мене, ніхто б не зробив, — зазначив посадовець.

Генпрокурор пов’язав ці кримінальні провадження зі скандалом навколо операції Карфаген. На його думку, саме вони стали причиною подій навколо Офісу генерального прокурора. Водночас Кравченко заявив, що докази щодо директора НАБУ та людини, наближеної до керівника САП, почали збирати задовго до проведення операції Карфаген.

Кравченко вважає, що операція Карфаген була спрямована не лише проти нього. На його думку, її метою був доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП, після чого могло йтися про усунення генпрокурора та блокування процесуальних рішень у цих справах.

—На жаль, ми живемо в країні кривих дзеркал, де доброчесність перетворили на декорацію, за якою приховуються зовсім інші цілі, — заявив Кравченко.

Генеральний прокурор також порадив Семену Кривоносу та Олександру Клименку подати у відставку.

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Що сказав Зеленський про Руслана Кравченка

Президент Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має бути звільнений з посади генерального прокурора.

— У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини, — заявив Зеленський.

Президент закликав народних депутатів підтримати звільнення Кравченка невідкладно.

НАБУ та САП заперечили заяви генпрокурора

У НАБУ та САП заяву Руслана Кравченка назвали продовженням системної атаки на незалежність антикорупційних органів. У відомствах окремо наголосили, що підозру директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено.

Також НАБУ заявило, що не вилучало кримінальних проваджень, про які говорив генеральний прокурор.

— Відтак заяви генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер, — заявили у відомстві.

В антикорупційних органах також заперечили слова про нібито пропозиції щодо недоторканності.

— НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної “недоторканності” для будь-кого — ані для своїх працівників, ані для інших осіб, — йдеться у заяві.

Також вони додали, що не беруть участі в політичній боротьбі та діють у межах закону.

Згодом Руслан Кравченко повідомив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні. За його словами, у межах поїздки він планує провести низку зустрічей із міжнародними партнерами та поінформувати їх про ситуацію в системі антикорупційних органів України.

Водночас голова фракції Слуга Народу у Верховній Раді України Давид Арахамія зазначив, що голосування за відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора відбудеться завтра, 15 вересня.

Нагадаємо, НАБУ і САП приходили до чинних та колишніх суддів.

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