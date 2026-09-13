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Живуть довше за інших: у чому секрет довголіття на Сардинії

Марина Слизовська, редакторка сайту 13 Вересня 2026, 19:00 2 хв.
Блакитна зона Сардинія
Фото Pexels

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