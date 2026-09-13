Живуть довше за інших: у чому секрет довголіття на Сардинії

У світі є низка регіонів, де люди живуть зазвичай довше, ніж в середньому на планеті. Ці території називають “блакитними зонами” і однією з таких зон є італійський острів у Середземному морі — Сардинія.

Сардинію визначили як “блакитну зону” у 1999 році після того, як тут було виявлено надзвичайно високу концентрацію довгожителів. У чому полягає секрет довголіття на Сардинії розповідає видання Daily Mail.

У чому секрет довголіття на Сардинії

Секрет довголіття на Сардинії полягає у низці факторів, зокрема, спокійнішому способі життя та відсутності стресу, розповідає місцевий житель журналістці видання.

Конкретна “блакитна зона” на острові розташована в центральній провінції Нуоро. Раніше туди було дуже важко дістатися через погані дороги, тому місцеві жителі покладалися лише на свою громаду та самостійне вирощування овочів та фруктів, зокрема винограду.

Тому вино було звичною частиною їхнього життя. На думку місцевих, поліфеноли із винограду сприяють зміцненню здоров’я.

Зазначається, що їжа Сардинії заслуговує окремої уваги. Так, гості острова можуть майже у будь-якому з ресторанів курорту спробувати страви, які є частиною звичного харчування мешканців цієї “блакитної зони”.

— Це може бути фарро, стародавня зернова культура, яку подають з кабачками, помідорами та каперсами. Або смажені креветки, политі оливковою олією екстракласу та перцем чилі. Поряд з усім цим, звичайно, келих вина (або три) є надзвичайно важливим, — йдеться у публікації.

Раніше ми детально розповідали про те, що таке блакитні зони та як варто харчуватися, аби прожити якомога довше.

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