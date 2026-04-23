Суд в Італії віддав українську дитину на усиновлення, попри наявність живої матері

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про безпрецедентне порушення міжнародного права та міждержавної системи усиновлення.

Суд у справах неповнолітніх міста Лечче (регіон Апулія, Італія) ухвалив рішення про усиновлення дитини — громадянина України — іноземною сім’єю.

Цей випадок є кричущим не лише через ігнорування встановленого в Україні мораторію на міждержавне усиновлення під час війни, а й через обставини життя самої дитини: її батько зник безвісти, захищаючи Україну, а мати жива і не позбавлена батьківських прав.

Україна оскаржуватиме рішення італійського суду про усиновлення дитини — подробиці

Дитина була евакуйована до Італії у 2022 році в межах програми тимчасового захисту, що за міжнародними нормами не передбачає зміни правового статусу чи можливості усиновлення без згоди країни походження.

За словами Омбудсмана, італійський суд фактично проігнорував наявність у дитини біологічної родини — матері та рідних сестер, які вже повернулися в Україну.

Рішення призвело до свідомого роз’єднання сім’ї, а участь батьків у справі була визнана судом суто формально (заочна присутність), попри те, що мати бореться за повернення дитини.

Дмитро Лубінець підкреслив, що цьому рішенню передував ряд системних порушень з боку італійської сторони: відсторонення законних українських представників, призначення іноземних опікунів та обмеження доступу дипломатів до дітей.

Аналогічні ризики наразі встановлені щодо ще 82 українських дітей із Чинадіївського дитячого будинку, центру Смарагдове місто та Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна, які перебувають на території Італії.

Українська сторона вимагає негайного оскарження рішення суду та повернення дитини матері. Омбудсман уже направив листи реагування до Прем’єр-міністра України та Міністерства закордонних справ для вжиття екстрених заходів.

Також розпочато роботу на міжнародному рівні: звернення надіслані до Віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, Ради Європи та Європейської мережі омбудсманів у справах дітей (ENOC).

Раніше ми писали, як оформити статус дитина війни 2026 — читай в матеріалі покрокову інструкцію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!