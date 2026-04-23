Суд в Италии отдал украинского ребенка на усыновление, несмотря на наличие живой матери

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о беспрецедентном нарушении международного права и межгосударственной системе усыновления.

Суд по делам несовершеннолетних города Лечче (регион Апулия, Италия) принял решение об усыновлении ребенка – гражданина Украины – иностранной семьей.

Этот случай является вопиющим не только из-за игнорирования установленного в Украине моратория на межгосударственное усыновление во время войны, но и из-за обстоятельств жизни самого ребенка: его отец пропал без вести, защищая Украину, а мать жива и не лишена родительских прав.

Ребенок был эвакуирован в Италию в 2022 году в рамках программы временной защиты, которая по международным нормам не предусматривает изменения правового статуса или возможности усыновления без согласия страны происхождения.

По словам Омбудсмана, итальянский суд фактически проигнорировал наличие у ребенка биологической семьи — матери и родных сестер, уже вернувшихся в Украину.

Решение привело к сознательному разъединению семьи, а участие родителей в деле было признано судом чисто формально (заочное присутствие), несмотря на то, что мать борется за возвращение ребенка.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что этому решению предшествовал ряд системных нарушений со стороны итальянской стороны: отстранение законных украинских представителей, назначение иностранных опекунов и ограничение доступа дипломатов к детям.

Аналогичные риски установлены относительно еще 82 украинских детей из Чинадиевского детского дома, центра Изумрудный город и Сумского детского дома имени С.П. Супруна, находящиеся на территории Италии.

Украинская сторона требует немедленного обжалования решения суда и возвращения ребенка матери. Омбудсман уже направил письма реагирования к Премьер-министру Украины и Министерству иностранных дел для принятия экстренных мер.

Также начата работа на международном уровне: обращения направлены Вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, Совету Европы и Европейской сети омбудсманов по делам детей (ENOC).

