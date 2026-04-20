Опасные квесты в сети: россияне вербуют детей через онлайн-игры

Детские развлечения в сети все чаще становятся инструментом в руках агрессора, превращая виртуальные миры в реальное поле боя. Ювенальная полиция Украины бьет тревогу из-за массовых попыток вербовки подростков российскими спецслужбами.

Враг использует популярные платформы вроде Roblox, Discord и Arma 3, чтобы маскировать подготовку диверсий под невинные игровые миссии. Для детей это выглядит как захватывающее приключение, однако за каждым таким квестом стоит циничный расчет и угроза жизни.

Механизмы манипуляций и скрытые ловушки

Схема вовлечения подростков обычно начинается с появления в игровом чате старшего товарища, который легко входит в доверие, интересуется делами ребенка и предлагает перенести общение в Telegram. Там подростку предлагают выполнить простые, на первый взгляд, задания: сфотографировать объекты инфраструктуры, нанести граффити или оставить сверток в определенном месте.

Россияне убеждают детей, что это всего лишь игра и никакой ответственности за это не будет. Самый страшный сценарий разворачивается тогда, когда ребенок становится победителем и получает в подарок посылку, где вместо гаджета может быть взрывчатка. Таким образом враг делает подростка невольным участником теракта, а дальнейшее сотрудничество навязывается через шантаж и угрозы.

Как уберечь подростка от вовлечения в преступление

Правоохранители подчеркивают, что родителям критически важно объяснить детям простую истину: любой приз от незнакомца из сети — это ловушка. Как только ребенок берет в руки такую посылку или выполняет просьбу зафиксировать на камеру военную технику, он автоматически становится частью настоящего преступления.

Российские вербовщики не жалеют детей, используя их как расходный материал для сбора разведданных или проведения диверсий на украинской территории.

Куда обращаться за помощью в случае опасности

В случае обнаружения признаков вербовки или если ребенок уже успел выполнить какое-то подозрительное задание, не стоит медлить или пытаться решить проблему самостоятельно.

Родителям необходимо немедленно подать заявление на сайте Киберполиции или обратиться на горячую линию СБУ. Кроме того, Ювенальная полиция всегда готова предоставить необходимую психологическую и правовую поддержку.

Помни, что своевременное обращение к правоохранителям может спасти не только свободу ребенка, но и жизни многих людей, которые могли бы стать жертвами вражеской диверсии.

