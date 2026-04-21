254 погибших за 1 кв. км — Мельник в Совбезе ООН озвучил потери РФ

В ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Украины Андрей Мельник выступил с жестким заявлением, развенчивая российскую дезинформацию и приведя ошеломляющие цифры потерь оккупационных войск.

Дипломат подчеркнул, что ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокую цену жизнями своих солдат за столь незначительные территориальные достижения.

Постпред Украины в ООН: Россия ежемесячно теряет до 35 тысяч военных

По данным украинской стороны, Россия теряет в среднем 254 военных на каждый квадратный километр захваченной украинской земли.

Сравнивая эти показатели с советско-финской войной 1939-1940 годов, Мельник заметил, что тогда цена человеческой жизни была примерно в сто раз ниже, что свидетельствует о полном обесценении человеческого ресурса нынешним руководством Кремля.

Дипломат привел математические расчеты, демонстрирующие абсурдность военных целей РФ: при текущих темпах продвижения для полной оккупации только Донецкой области Путину придется отправить насмерть еще не менее полутора миллионов солдат, что доведет общие потери агрессора до более чем 3 миллионов человек.

Если же говорить о попытке оккупации всей Украины, то, по словам Мельника, это потребовало бы более 122 миллионов жизней российских военных и продолжалось бы около 183 лет.

Правда заключается в том, что именно Украина оказывает практическую помощь партнерам в Персидском заливе, защищая их энергетическую инфраструктуру от преступных ударов иранских дронов и ракет, поддерживаемых Россией, – подчеркнул дипломат, указывая на деструктивную роль союза Москвы и Тегерана.

Отдельное внимание Мельник уделил системному кризису внутри Вооруженных сил РФ. Он сообщил, что Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных, что уже превышает темпы набора по контракту.

Из-за дефицита добровольцев Кремль вынужден полагаться на принуждение, привлекая уязвимые категории населения, мигрантов и заключенных, которых часто отправляют на штурм без должной подготовки, из-за чего их продолжительность жизни на фронте измеряется днями.

Мельник также жестко ответил на упреки российского постпреда Василия Небензи, призвав его прекратить распространять ложь об украинской мобилизации и сосредоточиться на внутренних проблемах РФ, которые уже ведут страну к экономическому упадку и возможному территориальному распаду.

Украина борется за свою родину. Это Россия истощает собственное население. Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан, — подытожил Андрей Мельник, отвергая любые ультиматумы Кремля.

Украинская делегация в ООН в очередной раз подчеркнула, что попытки Москвы убедить мир в необходимости украинских уступок бесполезны, поскольку Россия, будучи самой большой страной планеты, ведет войну на истощение ради мизерных процентов территории, сжигая будущее собственного народа.

