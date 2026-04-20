Сергей Флэш рассказал о попытке россиян убить его дроном в собственном доме: детали

Этой ночью во время очередной атаки оккупантов на Киевскую область произошло прямое попадание вражеского беспилотника в частный дом. Как выяснилось позже, целью террористов стал известный специалист по связи и радиоэлектронной борьбе.

Сергей Бескрестнов, который консультирует военное руководство страны, сообщил, что только чудом остался жив после мощного взрыва.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов рассказал о пережитом

По словам эксперта, враг использовал для атаки усовершенствованное вооружение. Сергей Бескрестнов отметил, что в стену его дома врезался управляемый реактивный Шахед. В результате удара здание получило критические разрушения.

Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Дома у меня больше нет. Меня зацепило, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит, — написал в соцсетях советник министра обороны.

Читать по теме Теракт в Киеве 18 апреля 2026 года: хронология событий и официальные данные о количестве жертв Ход уголовного производства СБУ по расстрелу гражданских.

Последствия обстрела Броварщины и состояние советника министра обороны Бескрестнова

Официальную информацию о ночном обстреле обнародовала Киевская областная военная администрация. В отчете отмечалось, что в результате атаки пострадал 51-летний мужчина — именно так в сводках зафиксировали инцидент, о котором рассказал советник министра обороны Флэш.

Кроме разрушенного дома эксперта, в Броварском районе зафиксированы и другие повреждения:

Поврежден еще один частный дом.

Повреждены четыре транспортных средства.

Выбиты окна в квартире многоэтажки и в помещении местного бассейна.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, а специалист восстанавливается после полученных травм.

Ранее мы рассказывали, что недавно был теракт в Буче — читай в материале подробности расследования.

