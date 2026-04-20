Сергей Флэш рассказал о попытке россиян убить его дроном в собственном доме: детали

Этой ночью во время очередной атаки оккупантов на Киевскую область произошло прямое попадание вражеского беспилотника в частный дом. Как выяснилось позже, целью террористов стал известный специалист по связи и радиоэлектронной борьбе.
Сергей Бескрестнов, который консультирует военное руководство страны, сообщил, что только чудом остался жив после мощного взрыва.
Советник министра обороны Сергей Бескрестнов рассказал о пережитом
По словам эксперта, враг использовал для атаки усовершенствованное вооружение. Сергей Бескрестнов отметил, что в стену его дома врезался управляемый реактивный Шахед. В результате удара здание получило критические разрушения.
Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Дома у меня больше нет. Меня зацепило, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит, — написал в соцсетях советник министра обороны.
Последствия обстрела Броварщины и состояние советника министра обороны Бескрестнова
Официальную информацию о ночном обстреле обнародовала Киевская областная военная администрация. В отчете отмечалось, что в результате атаки пострадал 51-летний мужчина — именно так в сводках зафиксировали инцидент, о котором рассказал советник министра обороны Флэш.
Кроме разрушенного дома эксперта, в Броварском районе зафиксированы и другие повреждения:
- Поврежден еще один частный дом.
- Повреждены четыре транспортных средства.
- Выбиты окна в квартире многоэтажки и в помещении местного бассейна.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, а специалист восстанавливается после полученных травм.
Ранее мы рассказывали, что недавно был теракт в Буче — читай в материале подробности расследования.
