Сергій Флеш розповів про спробу росіян вбити його дроном у власному будинку: деталі

Цієї ночі під час чергової атаки окупантів на Київщину сталося пряме влучання ворожого безпілотника в приватний будинок. Як з’ясувалося пізніше, ціллю терористів став відомий фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби.

Сергій Бескрестнов, який консультує військове керівництво країни, повідомив, що лише дивом залишився живим після потужного вибуху.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов розповів про пережите

За словами експерта, ворог використав для атаки вдосконалене озброєння. Сергій Бескрестнов зазначив, що в стіну його помешкання врізався керований реактивний Шахед. Внаслідок удару будівля зазнала критичних руйнувань.

Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить, — написав у соцмережах радник міністра оборони.

Наслідки обстрілу Броварщини та стан радника міністра оборони Бескрестнова

Офіційну інформацію про нічний обстріл оприлюднила Київська обласна військова адміністрація. У звіті зазначалося, що внаслідок атаки постраждав 51-річний чоловік — саме в такий спосіб у зведеннях зафіксували інцидент, про який розповів радник міністра оборони Флеш.

Окрім зруйнованої оселі експерта, у Броварському районі зафіксовано й інші пошкодження:

Понівечено ще один приватний будинок.

Пошкоджено чотири транспортні засоби.

Вибито вікна у квартирі багатоповерхівки та в приміщенні місцевого басейну.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, а фахівець оговтується від отриманих травм.

