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Голова Афродіти та руїни римської базиліки: археологи виявили у Єгипті цінні артефакти

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Червня 2026, 19:00 3 хв.
розкопки в єгипті
Фото Pexels

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