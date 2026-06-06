Голова Афродіти та руїни римської базиліки: археологи виявили у Єгипті цінні артефакти

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту офіційно оголосило про масштабний археологічний прорив, здійснений під час розкопок у провінції Бені-Суеф та в одному з районів Каїра.

Спільна експедиція єгипетських дослідників зуміла виявити унікальні артефакти різних епох, серед яких мармурова голова давньогрецької богині кохання та краси Афродіти, руїни монументальної римської базиліки, а також недоторкані фараонські написи періоду Середнього царства — подробиці читай в матеріалі.

В Єгипті розкопали мармурову голову Афродіти та руїни римської базиліки

Основна частина сенсаційних знахідок була виявлена на території стародавнього некрополя в окрузі Ехнасія, розташованого приблизно за 130 кілометрів на південь від єгипетської столиці.

Це історичне місце за часів Римської імперії мало назву Гераклеополь Магна і вважалося одним із найбільших і найвпливовіших мегаполісів стародавньої держави.

За словами голови департаменту старожитностей при Вищій раді у справах старожитностей Мохаммеда Абдель-Бадея, археологи натрапили на залишки величної римської базиліки.

На місці розкопок було виявлено масивні кам’яні блоки вагою до 45 тонн кожен, які колись слугували опорою для велетенських колон будівлі, причому три з цих архітектурних елементів досі залишаються у своєму первісному вертикальному положенні.

Саме серед руїн базиліки вчені знайшли вишукану мармурову голову Афродіти розміром приблизно 24 на 25 сантиметрів.

Скульптура вирізняється неймовірно точними та деталізованими рисами обличчя та кучерявим волоссям, що яскраво відображає художні традиції класичного греко-римського мистецтва.

Подальші дослідження в Ехнасії дозволили зазирнути ще глибше в історію регіону. Археологи розкопали стародавні написи, безпосередньо пов’язані з видатним правителем Дванадцятої династії Середнього царства — фараоном Сенусретом III, який перебував при владі у 1837–1819 роках до нашої ери.

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Тексти містять офіційні тронні та родові імена монарха, висічені на камені. Крім того, на території городища було зібрано численні фрагменти настінних статуй та унікальні теракотові форми, які за часів римського панування у період між 30 роком до нашої ери та 395 роком нашої ери використовувалися місцевими ремісниками для карбування монет.

У сукупності ці знахідки остаточно доводять, що Ехнасія відігравала роль потужного економічного, торговельного та фінансового хабу на мапі Римської імперії.

Паралельно з роботами на півдні, інша група археологів досягла вагомих результатів безпосередньо в Каїрі, у північному районі Матарія, де колись процвітало давнє місто Геліополь.

Там дослідники розкрили майже повністю збережений комплекс фараонських поховальних меблів та інвентарю. У сирцевій гробниці було знайдено труну із позолоченими рештками, які, за попередніми оцінками, належали високопоставленому військовому діячеві.

Поруч із похованням виявили цілу схованку з косметичними інструментами, включаючи мідне дзеркало та алебастрові посудини для зберігання сурми, а також рідкісну колекцію з п’яти пар металевих сережок жовтого кольору різного розміру, які, ймовірно, виготовлені зі щирого золота.

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