На Полтавщині знайшли бивень мамонта: скільки йому років

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Серпня 2025, 16:00
бивень мамонта
У селі Заріг знайшли бивень мамонта Фото Facebook

