У Полтавській області в селі Заріг знайшли бивень мамонта. Про це у Facebook повідомили в Центрі охорони та досліджень пам’яток археології, передають Вікна-Новини. Що відомо про знайдений бивень мамонта і скільки йому років — розповідаємо в матеріалі.

На Полтавщині знайшли бивень мамонта

На сторінці Центру охорони та досліджень пам’яток археології написали, що Оржиччина — край, який не перестає дивувати, адже там знайшли справжній бивень мамонта.

Ще тривають наші юридичні баталії за літописне місто Горошин, а вже маємо нове археологічне поповнення, яке топтало землю набагато раніше, ніж руський люд!

До археологів звернулася краєзнавиця пані Наталія Погорелова з села Заріг, Оржицької громади. Вона попросила ідентифікувати випадкову знахідку. Жінка знайшла невідомий предмет, коли копала глину в лісі.

Знахідка дуже нагадувала бивень мамонта, чим вона згодом і виявилася під час огляду місця виявлення нашим співробітником Михайлом Коваленком.

Повідомляється, що бивень лежав дуже близько до поверхні, а тому зазнав сильної ерозії. Нині бивень мамонта не придатний для того, аби потрапити у музей. Бивень лежав у верхній частині схилу плато корінної тераси правого берега річки Оржиця.

Ймовірно, його принесло льодовиком разом з глиняним лісом.

Це не вперше, коли в Оржицькій громаді знаходять палеолітичні сліди. У 2005 році тут були знайдені кістки мамонта. Вони були на території кар’єру Тарасівського цегельного заводу.

Детальніше обстеження показало наявність не лише окремих знахідок палеофауни, а й певної лінзи, делювіального прошарку, що залягав на глибині 5-6 м. Там було відзначено певну кількість залишків мамонтової фауни, представленої, зокрема, уламками бивнів та окремими кістками.

На Полтавщині знайшли бивень мамонта: скільки йому років / 4 Фотографії

Науковці пишуть, що село Заріг могло бути “головним осередком мамонтів на Полтавщині”.

Мамонти жили в період кайнозою (5 млн років тому) і дожили до епохи голоцену (4 тисячі років тому). Найвідоміші мамонти жили в епоху Льодовикового періоду. В Україні знаходять рештки мамонтів від 3 млн років до 12-11 тисяч років тому.

