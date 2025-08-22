В Полтавской области, в селе Зарог, нашли бивень мамонта. Об этом в Facebook сообщили в Центре охраны и исследований памятников археологии, передают Вікна-Новини. Что известно о найденном бивне мамонта и сколько ему лет — рассказываем в материале.

В Полтавской области нашли бивень мамонта

На странице Центра охраны и исследований памятников археологии написали, что Оржицкий край не перестает удивлять, ведь там нашли настоящий бивень мамонта.

Еще продолжаются наши юридические баталии за летописный город Горошин, а уже имеем новое археологическое пополнение, топтавшее землю гораздо раньше русских людей!

К археологам обратилась краевед Наталья Погорелова из села Зарог, Оржицкой громады. Она попросила идентифицировать случайную находку. Женщина нашла неизвестный предмет, когда копала глину в лесу.

Находка очень напоминала бивень мамонта, чем она впоследствии и оказалась при осмотре места обнаружения нашим сотрудником Михаилом Коваленко.

Сообщается, что бивень лежал очень близко к поверхности, а потому прошел сильную эрозию. Сейчас бивень мамонта не пригоден для попадания в музей. Бивень лежал в верхней части склона плато коренной террасы правого берега реки Оржица.

Вероятно, его принесло ледником вместе с глиняным лесом.

Это не в первый раз, когда в Оржицкой громаде находят палеолитические следы. В 2005 году здесь были обнаружены кости мамонта. Они были на территории карьера Тарасовского кирпичного завода.

Более подробное обследование показало наличие не только отдельных находок палеофауны, но и определенной линзы, делювиальной прослойки, которая залегала на глубине 5-6 м. Там было отмечено определенное количество остатков мамонтовой фауны, представленной, в частности, обломками бивней и отдельными костями.

В Полтавской области нашли бивень мамонта: сколько ему лет / 4 Фотографии

Ученые пишут, что село Зарог могло быть “главным центром мамонтов в Полтавской области”.

Мамонты жили в период кайнозоя (5 млн лет назад) и дожили до эпохи голоцена (4 тысячи лет назад). Самые известные мамонты жили в эпоху Ледникового периода. В Украине находят останки мамонтов от 3 млн лет до 12-11 тысяч лет назад.

