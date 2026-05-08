Символ Дня памяти и победы: что значит красный мак и откуда появилась идея

Сегодня, 8 мая, в Украине День памяти и победы. В 2023 году Верховная Рада Украины Законом О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов установила 8 мая как День памяти и победы — единственную дату, когда Украина отмечает победу над нацизмом и чествует память погибших в погибших во Второй мировой войне.

В этот же день память погибших во Второй мировой войне чтит и большинство европейских стран.

Символ этого дня — красный мак. Читай в нашем материале, что он означает и почему мак является символом Дня памяти и победы.

День памяти и победы 2026: что означает красный мак

8 мая люди всего цивилизованного мира чтят память тех, кто отдал жизнь во время Второй мировой войны за победу над нацизмом. В этот день люди вспоминают страшные события, и обещают, никогда снова не начинать войны, которые приводят к страшным трагедиям.

Целью памятного дня является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающийся вклад в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма.

Украинцам сегодня снова приходится проливать свою кровь и защищать мир от врага, живущего по обычаям нацизма.

Символ этого дня — красный мак. Он был знаком памяти павших во время Первой мировой войны, а затем жертв всех войн и конфликтов с 1914 года.

Впервые этот символ использовал канадский военный врач Джон Мак-Крей. Он написал стихотворение В полях Фландрии, которое начинается словами:

В поле Фландрии между крестами

Качает ветер мак рядами,

Чтобы знали место, где мы есть…

Что означает красный мак на День памяти и победы

После этого стихотворение распространилось между военными. А преподавательница университета Джорджии Моина Майкл решила использовать красный мак как символ памяти. Она всегда носила цветок, чтобы помнить о погибших.

В Украину этот символ пришел в 2014 году. Автором украинского красного мака-символа стал харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Мак олицетворяет цветок и кровавый след от пули.

Рядом написаны годы Второй мировой войны и обещание-лозунг Никогда снова.

Читай также: Черная сторона победы во Второй мировой — как и почему Россия умалчивает “неудобные” страницы истории.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!