Черная сторона победы во Второй мировой — как и почему Россия умалчивает “неудобные” страницы истории

Восемь лет подряд 8 мая Украина отмечала День памяти и примирения. Именно в этот день мы вместе со всей Европой чтим память тех, кто сражался с нацизмом во Второй мировой войне. Ведь именно 8 мая 1945 гитлеровская Германия капитулировала.

Украинские историки отмечают, что виновниками Второй мировой войны были два диктаторских режима: нацистский и советский. Но наказание понес только один! Второй почивал на лаврах победителя, унижал вклад партнеров в общую победу и наконец переродился в путинскую Россию.

Сражение с новым империалистическим злом снова на нашей земле. И украинские защитники борются не только ради нашего государства, но ради всего цивилизованного мира!

Феномен российского “победобесия”

Чем меньше становилось свидетелей войны, тем помпезнее становились парады в России. Владимир Путин создал вокруг 9 мая целую религию. Такие “празднования” точно не для того, чтобы чтить память тех, кто воевал во Второй мировой.

— В России основным мотивом 9 мая является милитаризм.

Сейчас, когда мы говорим о тех страшных преступлениях, которые совершает Россия, надо понимать, что исполнителями этих преступлений являются ребята, воспитанные на так называемом победобесии, — говорит историк и народный депутат Владимир Вятрович.

Другой историк Иван Патриляк с началом полномасштабного вторжения отправился защищать Украину. Он говорит, что сейчас на поле боя Россия делает то же самое, что и СССР во время Второй мировой войны. Для Москвы люди и тогда, и сейчас — только пушечное мясо.

Черная сторона победы во Второй мировой войне

Вряд ли российские солдаты знают много правды о Второй мировой, ведь СССР, а впоследствии и Россия, зачищали историю, стирая “неудобные” моменты. Например, о том, что война для СССР началась не в 1941 году, а в 1939, потому что Гитлер и Сталин договорились между собой поделить Европу, подписав пакт Молотова – Риббентропа.

Не рассказывают россиянам также о горе и потерях, которые были совершенно неоправданными, потому что вожди хотели побед до коммунистических праздников. Поэтому на парадах всегда были только “правильные” ветераны.

Искалеченных фронтовиков, которых было сотни тысяч, прятали подальше от глаз. А пропагандисты рассказывали о Второй мировой, как о легкой прогулке до Берлина. Россия фактически аннексировала победу. Владимир Путин не раз говорил о том, что страна могла бы справиться и без ленд-лиза, и без помощи других республик, в том числе и Украины.

Но вклад Украины в победу во Второй мировой войне колоссальный. Только в рядах Красной армии служило около 7 млн украинцев. Наши люди сражались против нацистов также в рядах армии Польши, Франции, США и Канады. А наша земля стала одним из главных театров боевых действий. Некоторые города, например Харьков, четыре раза переходили то на одну, то на другую сторону.

Украина оказалась между перекрестным огнем двух диктаторов, одинаково ненавидевших украинцев.

Города превращались в пепелища. Оставлять после отступления выжженную землю особенно любила советская власть.

День памяти и победы над нацизмом

Украина потеряла во Второй мировой войне около 8 млн человек. Сейчас мы чтим память всех, кто сражался против нацизма. Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить совместную с Европой дату Дня памяти и победы над нацизмом именно 8 мая. День победы 9 мая в Украине не будут праздновать, теперь, как и в других странах, в этот день будет отмечаться День Европы.

Россия всегда подменяет определение понятий в своей пропаганде для собственной выгоды. Рассказывая о Второй мировой, пропагандисты подменяют понятия нацизма и фашизма, сейчас делают нечто подобное. Ранее мы рассказывали, что такое нацизм и как Россия манипулирует с национализмом.

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