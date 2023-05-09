Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії

Вісім років поспіль Україна 8 травня відзначала День пам‘яті та примирення. Саме цього дня ми разом із всією Європою вшановуємо тих, хто боровся з нацизмом у другій світовій війні. Адже саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала.

Українські історики наголошують, що винуватцями Другої світової війни були два диктаторські режими: нацистський та радянський. Але покарання поніс лише один! Другий почивав на лаврах переможця, принижував внесок партнерів у спільну перемогу і врешті переродився в путінську Росію.

Битва із новим імперіалістичним злом знову на нашій землі. І українські захисники борються не лише заради нашої держави, а й заради всього цивілізованого світу!

Феномен російського “побєдобєсія”

Що менше ставало свідків війни, то помпезнішими ставали паради в Росії. Володимир Путін створив навколо дев’ятого травня справжню релігію. Мета таких “святкувань” — аж ніяк не вшанування пам’яті тих, хто воював у Другій світовій.

— У Росії основним мотивом 9 травня є мілітаризм.

Зараз, коли ми говоримо про ті страшні злочини, які скоює Росія, треба розуміти, що виконавцями цих злочинів є хлопці та дівчата, виховані на так званому побєдобєсії, — каже історик та народний депутат Володимир В’ятрович.

Інший історик Іван Патриляк з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Він каже, що зараз на полі бою Росія робить те саме, що і СРСР під час Другої світової війни. Для Москви люди і тоді, і зараз — лише гарматне м’ясо.

Чорна сторона перемоги у Другій світовій війні

Навряд російські солдати знають багато правди про Другу світову, адже СРСР, а згодом і Росія, зачищали історію, стираючи “незручні” моменти. Наприклад, про те, що війна для СРСР почалася не у 1941 році, а у 1939 році, бо Гітлер та Сталін домовилися між собою поділити Європу — Пакт Молотова-Ріббентропа.

Не розповідають росіянам також про горе та втрати, які були абсолютно невиправданими, бо вожді хотіли перемог до комуністичних свят. Тому на парадах завжди були лише “правильні” ветерани.

Скалічених фронтовиків, яких було сотні тисяч, ховали якомога далі від очей. А пропагандисти розповідали про Другу світову, як про легку прогулянку до Берліна. Росія фактично анексувала перемогу. Володимир Путін не раз говорив про те, що країна могла б впоратися і без ленд-лізу, і без допомоги інших республік, зокрема і України.

Але внесок України у перемогу в Другій світовій війни колосальний, лише в лавах червоної армії служило близько 7 млн українців. Наші люди билися проти нацистів також у лавах армії Польщі, Франції, США та Канади. А наша земля стала одним із головних театрів бойових дій. Деякі міста, як-от Харків, чотири рази переходили то на одну, то на іншу сторону.

Україна опинилася між перехресним вогнем двох диктаторів, які однаково ненавиділи українців.

Міста перетворювалися на згарища. Залишати після відступу випалену землю особливо любила радянська влада.

День пам’яті та перемоги над нацизмом

Україна втратила у Другій світовій війні майже 8 млн людей. Зараз ми вшановуємо їх та всіх, хто боровся проти нацизму. Президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити спільну з Європою дату Дня пам’яті та перемоги над нацизмом саме 8 травня.

День перемоги 9 травня в Україні не святкуватимуть. Відтепер, як і в інших країнах, цього дня відзначатиметься День Європи.

Росія завжди підміняє визначення понять у своїй пропаганді для власної вигоди. Розповідаючи про Другу світову пропагандисти підміняють поняття нацизму та фашизму, зараз роблять щось подібне. Раніше ми розповідали, що таке нацизм та як Росія маніпулює з націоналізмом.

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Фото: Pixabay