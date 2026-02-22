Кінець епохи залипання: чому світ почав глобальну боротьбу з гаджетами у руках дітей

Австралія офіційно запровадила закон, що забороняє користування соцмережами підліткам до 16 років, а низка європейських країн — від Італії до Нідерландів — виставили смартфони за двері навчальних класів.

Причиною стали невтішні результати досліджень: нескінченний скролінг не просто вбиває час, а буквально перепрошиває дитячий мозок, роблячи його вразливим, агресивним та нездатним до концентрації.

В Україні ж ця дискусія набула особливого забарвлення, адже телефон у руках школяра сьогодні — це не лише іграшка, а й засіб зв’язку під час повітряних тривог.

Як нескінченний скролінг руйнує дитячу психіку та здатність до навчання

Швидкі відео, лайки та яскраві візуальні стимули створюють так звані дофамінові сплески. Коли дитина отримує задоволення занадто легко, її мозок перестає вмикатися на складні завдання.

Наслідки стають очевидними дуже швидко: розфокусована увага, фрагментарне запам’ятовування навчального матеріалу та втрата внутрішньої мотивації.

Навіть самі підлітки зізнаються, що після коротких роликів їм стає фізично важко дивитися довгі фільми чи читати книги — мозок вимагає постійної зміни картинки кожні 15 секунд.

Батьки зазначають, що після тривалого використання планшета діти стають нервовими та агресивними. Мозку потрібна щонайменше година спокою, щоб просто охолонути після віртуальних баталій чи нескінченного потоку контенту.

Критичне мислення також опиняється під загрозою: дитина починає сліпо довіряти соцмережам замість того, щоб аналізувати інформацію самостійно.

Для багатьох школярів смартфон став способом впоратися зі стресом та напруженням. Скролінг стрічки сприймається як безпечне місце, де можна розслабитися і не думати про проблеми з навчанням чи батьками.

Проте цей спосіб відпочинку має зворотний бік — зникнення реальних соціальних зв’язків. У країнах, де гаджети вже заборонені в школах, спостерігається цікавий ефект: діти почали більше розмовляти один з одним на перервах, грати в активні ігри та справді взаємодіяти з навколишнім світом.

В Україні питання обмеження гаджетів у школах стоїть дуже гостро. Головний аргумент проти повної заборони — безпековий фактор. В умовах повномасштабної війни, постійних обстрілів та атак батьки хочуть мати можливість зв’язатися з дитиною в будь-який момент.

