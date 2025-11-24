Для тебе Новини

Одна з країн заборонила соцмережі для дітей молодше 16 років: як пояснюють рішення

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 24 Листопада 2025, 18:00 3 хв.
в австралії забороняють соцмережі
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь