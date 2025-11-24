Одна з країн заборонила соцмережі для дітей молодше 16 років: як пояснюють рішення

Австралія стає першою країною світу, яка запроваджує заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років. Закон, спрямований на захист неповнолітніх від шкідливого контенту, кібербулінгу та інших ризиків, набуде чинності з 10 грудня цього року.

Компанії, такі як Meta, вже розпочали процес деактивації акаунтів, але критики сумніваються в ефективності заходів через можливі обхідні шляхи. Читай у матеріалі детальну інформацію щодо заборони соцмереж.

В Австралії діти до 16 років не зможуть користуватися соцмережами

Згідно з новим законодавством, діти до 16 років не зможуть створювати нові акаунти в соцмережах, а наявні будуть деактивовані або видалені. Компанії зобов’язані вжити розумних заходів для перевірки віку користувачів, інакше ризикують отримати штрафи до 32 мільйонів доларів США.

Заборона поширюється на 10 платформ, де ключовою функцією є соціальна взаємодія: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X (колишній Twitter), YouTube, Reddit, Kick та Twitch. Виключено сервіси на кшталт YouTube Kids, Google Classroom чи WhatsApp, які не відповідають критеріям.

Ініціатива базується на урядовому дослідженні, яке виявило, що 96% дітей віком 10-15 років в Австралії активно користуються соцмережами. Серед ризиків: 7 з 10 підлітків стикалися зі шкідливим контентом, включаючи мізогінний матеріал, відео бійок, пропаганду розладів харчової поведінки та самогубств. Один з семи опитаних повідомив про спроби грумінгу (зваблення) з боку дорослих чи старших дітей, а понад половина стали жертвами кібербулінгу.

Meta оголосила, що з 4 грудня почне закривати підліткові акаунти в Instagram, Facebook та Threads, пропонуючи підтвердити вік через ID або відеоселфі. Інші платформи, такі як TikTok та Snap, планують впровадження згодом, але водночас вони критикують закон за складність, ризики для конфіденційності та легкість обходу.

Міністерка зв’язку Австралії Анніка Уеллс визнала, що процес впровадження може бути неохайним:

Це буде виглядати трохи неохайно протягом всього процесу… Великі реформи завжди такими є.

Уряд також розглядає розширення заборони на онлайн-ігри, однак платформи на кшталт Roblox та Discord вже ввели перевірку віку для певних функцій.

Критики вже вказують на потенційні проблеми: підлітки можуть створювати фальшиві акаунти, використовувати VPN для зміни локації чи спільні профілі з батьками. Занепокоєння викликає також збір даних для перевірки віку та можливе неправильне використання інформації.

