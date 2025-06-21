Як блогери стають інструментом в руках популістів

Соціальні мережі вже давно змагаються за аудиторію зі ЗМІ. Подумай: звідки ти найшвидше дізнаєшся про обстріли, обміни полоненими чи щасливі історії? Найчастіше це месенджери, стрічки соціальних мереж.

Дослідники з Reuters Institute провели власний аналіз та зʼясували, що 54% американців отримує новини із Facebook, X та YouTube. Натомість з телеканалів та сайтів новини дізнається 50% та 45% респондентів відповідно.

В Україні ситуація не краща. Станом на 2024 рік понад 73% українців дізнавалися новини із соціальних мереж. Серед найпопулярніших — Telegram (78,1%), YouTube (59,5%) та Facebook (44,6%).

Може здаватися, що такі зміни — на краще: на перше місце виходять швидкість та зручність користувачів. Однак насправді соціальні мережі частіше стають майданчиками для популістів, джерелом дезінформації та маніпуляцій. Детальніше про небезпеки розповіло ВВС, ми переповідаємо найцікавіше.

Соціальні мережі VS ЗМІ

За даними дослідження, про яке ми згадували вища, США посідає першість серед країн, де громадяни за джерело інформації мають соціальні мережі.

Там найчастіше особисті блоги та коментарі відомих людей стають джерелом інформації для великої кількості людей.

Подібна тенденція спостерігається також у латиноамериканських, африканських та азійських країнах. Водночас у Європі цей показник значно менший.

— У деяких країнах інфлюенсери та лідери думок відіграють значну роль у формуванні публічної думки. Одна п’ята (22%) нашої вибірки у Сполучених Штатах каже, що вони натрапили на новини чи коментарі популярного подкастера Джо Рогана протягом одного тижня.

У Франції блогер Уго Треверс охоплює 22% людей віком до 35 років, поширюючи контент переважно через YouTube та TikTok. Молоді лідери думок також відіграють значну роль у багатьох азійських країнах, включаючи Таїланд, — йдеться у звіті.

Дані також показують, що по всьому світу стабільно зростає кількість користувачів соцмережі Х. Найбільше зростання за рік було у США, Австралії та Польщі.

— З моменту приходу Ілона Маска до мережі Х прийшло набагато більше людей з правими поглядами, зокрема молодих чоловіків. Натомість прогресивна аудиторія покинула її або стала використовувати рідше. Конкуренти, такі як Threads, Bluesky та Mastodon, мають незначний вплив у світі, з охопленням новин 2% та менше.

Також дослідження вказує на зростання впливу відеоконтенту по всьому світу. На всіх ринках частка споживачів зросла з 52% у 2020 році до 65% у 2025 році.

На Філіппінах, у Таїланді, Кенії та Індії більше людей кажуть, що вони надають перевагу перегляду новин, а не їх читанню, що ще більше заохочує перехід до блогів.

У Reuters Institute також відзначили: помітним став тренд серед політиків, які нададуть перевагу розмові з блогером на велику аудиторію, замість традиційного інтервʼю з журналістом. Це часто дає можливість політикам-популістам знайти свою аудиторію та поширити потрібні їм наративи. Старші люди також вразливі до дезінформації та фейків. Що робити і як говорити з близькими, якщо вони читають неправдиву інформацію, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

