Рейтинг соцмереж в Україні: TikTok наздоганяє YouTube, а Facebook втрачає користувачів

Український сегмент інтернету на початку 2026 року переживає тектонічні зсуви. Старі правила гри остаточно відійшли в минуле: лояльність до брендів-гігантів тане, а увага користувача стає найдорожчою валютою.

Поки YouTube намагається втримати корону, TikTok демонструє вибухове зростання, а старий добрий Facebook поступово перетворюється на платформу, що втрачає свою актуальність.

Згідно з дослідженням агенції UAMASTER Digital Agency, станом на 1 січня 2026 року, розрив між лідерами ринку став мінімальним.

Битва гігантів: YouTube vs TikTok

YouTube залишається найпопулярнішим майданчиком в Україні. Цього року сервіс зміцнив позиції за рахунок жіночої авдиторії, яка зросла на 700 тисяч користувачів. Проте головна сенсація — це TikTok. З охопленням у 21,5 мільйона осіб він впевнено посідає друге місце.

Цікаво, що TikTok виявився єдиною платформою, де чоловіки кількісно переважають жінок. Рекламодавці, які ще півтора року тому лише приглядалися до цього сервісу, тепер масово інтегрують його у свої стратегії через найнижчу на ринку вартість контакту (CPM).

Що відбувається з імперією Цукерберга та Ілона Маска

Ситуація всередині екосистеми Meta неоднозначна:

I nstagram продовжує рости: кількість користувачів збільшилася з 12,2 до 13,2 мільйона;

Facebook стабільно падає: охоплення просіло з 10,7 до 9,7 мільйона активних профілів;

Threads неочікувано став успішним кейсом, майже втричі обігнавши за розміром авдиторії соцмережу X (колишній Twitter).

Щодо X, то експерти налаштовані скептично: розміщення реклами на цю платформу для українського ринку в 99% випадків вважається неефективним та занадто дорогим задоволенням.

Чому в рейтингу немає Telegram

Багато хто здивується відсутності Telegram, Viber чи WhatsApp. Причина технічна: хоча це найпопулярніші інструменти комунікації (авдиторія Telegram оцінюється у 14–25 млн), вони офіційно вважаються месенджерами.

Окрім того, той же Telegram не надає точних даних щодо охоплення за статтю чи віком у своєму рекламному кабінеті.

Агенція UAMASTER звертає увагу на кілька критичних нюансів для маркетингу:

Кількість акаунтів в TikTok може бути завищеною. Наприклад, у сегменті чоловіків 25–34 років система показує 5,3 млн профілів, хоча фізично в Україні проживає лише близько 2,34 млн чоловіків такого віку.

Перевага YouTube — це SmartTV: якщо твій бренд прагне впізнаваності, YouTube — єдиний варіант, що дозволяє працювати з великими екранами телевізорів, де реклама сприймається краще, ніж на смартфоні;

Ефект LinkedIn: ця мережа ідеальна для B2B-сегменту та ІТ, проте вхідний квиток дорогий — ціна за тисячу показів тут стартує від 2 євро і може бути значно вищою.

Для молоді віком до 34 років експерти радять фокусуватися на TikTok та Instagram, тоді як для охоплення аудиторії 35+ обов’язковим інструментом залишається YouTube.

Поки соцмережі борються за увагу та рекламні бюджети, дедалі гостріше постає питання конфіденційності та контролю даних. Особливо це стосується майданчиків, які працюють за зачиненими дверима. Чи заблокують Telegram в Україні — соцмережі, яка збирає на тебе досьє — читай у нашому спеціальному розслідуванні.

