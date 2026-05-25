Магнітні бурі у червні 2026: в які дати варто бути готовим до дискомфорту

Геомагнітна активність впливає на самопочуття мільйонів людей — особливо тих, хто схильний до метеочутливості. Червень 2026 обіцяє кілька напружених періодів, один із яких може виявитися досить серйозним.

Календар магнітних бур у червні 2026

Щодня Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США публікує оновлений прогноз сонячної активності та геомагнітних індексів на наступні 27 діб.

За його даними розповідаємо, коли очікувати магнітні бурі у червні 2026 року і в які дні варто бути особливо уважним до свого самопочуття. Нагадаємо, яку силу бурі позначають індекси:

Kp 4 — незначна активність, слабка буря (G1).

Kp 5 — помірна буря (G2).

Kp 6 — сильна буря (G3).

Kp 7–9 — потужна буря (G4–G5).

Стосовно дат, в які варто бути обережним та перед якими варто підготуватися до можливих головних болей, то календар магнітних бур на червень 2026 вказує на те, що таких періодів буде кілька протягом всього місяця.

Зокрема, 4 та 9 числа прогнозується слабка буря (G1), Kp=4. Зменши споживання кофеїну та алкоголю — вони підсилюють реакцію організму на геомагнітні коливання. Більше пий чистої води та плануй помірний відпочинок.

А вже 11 червня передбачається сильна магнітна буря (G3), Kp=6, що є найнебезпечнішим днем місяця. Людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією та мігренями варто бути особливо обережними. Уникай стресів, важкої фізичної роботи та різких перепадів температури.

12 червня буде помірна буря (G2), Kp=5. Активність сонця після 11 числа поступово спадає, але залишається відчутною. Слідкуй за тиском, не приймай важливих рішень та відклади інтенсивні тренування.

13 число: слабка буря (G1), Kp=4. День “виходу” з бурі, однак твій організм ще буде відновлюватися протягом деякого часу. Легка дієта, трав’яні чаї та повноцінний сон допоможуть швидше прийти до норми.

14–15 числа очікується підвищена геомагнітна активність, Kp=3. Формально не буря, проте метеочутливі люди можуть відчувати втому, дратівливість або головний біль. Режим дня і відпочинок — у пріоритеті.

Решта днів першого місяця літа, згідно з прогнозом, очікуються спокійними з Kp=2, що відповідає нормальному геомагнітному фону.

