Магнитные бури в июне 2026: в какие даты следует быть готовым к дискомфорту

Геомагнитная активность влияет на самочувствие миллионов людей — особенно тех, кто подвержен метеочувствительности. Июнь 2026 года обещает несколько напряженных периодов, один из которых может оказаться достаточно серьезным.

Календарь магнитных бурь в июне 2026 г.

Ежедневно Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США публикует обновленный прогноз солнечной активности и геомагнитных индексов на следующие 27 дней.

По его данным, рассказываем, когда ожидать магнитные бури в июне 2026 года и в какие дни следует быть особенно внимательным к своему самочувствию. Напомним, какую силу бури обозначают индексы:

Kp 4 — незначительная активность, слабая буря (G1).

Kp 5 — умеренная буря (G2).

Kp 6 — сильная буря (G3).

Kp 7–9 — мощная буря (G4–G5).

Относительно дат, в которые следует быть осторожным и перед которыми следует подготовиться к возможным головным болям, то календарь магнитных бурь на июнь 2026 года указывает на то, что таких периодов будет несколько в течение всего месяца.

В частности, 4 и 9 числа прогнозируется слабая буря (G1), Kp=4. Уменьши потребление кофеина и алкоголя — они усиливают реакцию организма на геомагнитные колебания. Больше пей чистой воды и планируй умеренный отдых.

А уже 11 июня предполагается сильная магнитная буря (G3), Kp=6, являющаяся самым опасным днем ​​месяца. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и мигренями следует быть особенно осторожными. Избегай стрессов, тяжелой физической работы и резких перепадов температуры.

12 июня будет умеренная буря (G2), Kp=5. Активность солнца после 11 числа постепенно спадает, но остается ощутимой. Следи за давлением, не принимай важных решений и откладывай интенсивные тренировки.

13 число: слабая буря (G1), Kp=4. День “выхода” из бури, однако твой организм еще будет восстанавливаться в течение некоторого времени. Легкая диета, травяные чаи и полноценный сон помогут быстрее прийти в норму.

14–15 числа ожидается повышенная геомагнитная активность, Kp=3. Формально не буря, однако метеочувствительные люди могут испытывать усталость, раздражительность или головные боли. Режим дня и отдых – в приоритете.

Остальные дни первого месяца лета, согласно прогнозу, ожидаются спокойными с Kp=2, что соответствует нормальному геомагнитному фону.

