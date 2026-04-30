Лунный календарь благоприятных дней на май 2026: лучшие даты для новых начинаний

Май 2026 года завершит весну особенно насыщенно — в последний месяц сезона нас будут ждать целых две полнолуния и новолуние в знаке Тельца.

Именно поэтому так важно заранее знать, когда браться за новые дела, а когда лучше отдохнуть и набраться сил. Читай лунный календарь благоприятных дней на май 2026 года, которые дни месяца будут самыми удачными для начинаний, карьеры и личной жизни – в материале.

Лунный календарь благоприятных дней на май 2026

Самыми благоприятными датами мая станут 7, 22, 26 и 30 число. 7 мая – сильный день для карьерных решений, финансовых вопросов и крупных планов. 22 мая подходит для обучения, общения, творчества и свиданий.

26 числа хорошо браться за семейные дела, долгосрочные проекты и новые начинания, а 30 – способствует финансовым решениям, поездкам и творческой работе, однако следует избегать импульсивности.

Как говорит лунный календарь благоприятных дней, орошими днями также будут 1, 4, 8, 15, 16 и 18 мая. 1-е подходит для активной работы и решительных шагов. 4 мая – удачный день для встреч, коротких путешествий и восстановления. 8-го числа хорошо менять работу, отправляться в путь или заниматься спортом.

15 и 16 мая способствуют смелым идеям и планированию, а 18-е — оптимальный старт после новолуния для любых новых дел. Нейтральными датами считаются 3, 11, 12, 23 и 27 мая.

Неблагоприятные дни на май 2026

Неблагоприятными датами месяца станут 2, 6, 10, 14, 19, 21, 28 и 31 мая. В эти дни лучше не принимать важные решения, избегать конфликтов и не браться за рискованные дела.

Как отмечает лунный календарь, следует также осторожничать 5, 9, 13, 17, 20, 25 и 29 числа — эти дни считаются неудачными для новых начинаний. В эти даты лучше всего сосредоточиться на текущих задачах, завершать начатое и восстанавливать силы перед следующим активным циклом.

Лунный коледнар на май 2026: физы Луны

Лунный календарь благоприятных дней начнется сразу с полнолуния в Скорпионе. Это непростая энергия: эмоции обострены, ощущения более яркие, и в то же время есть риск действовать импульсивно. Поэтому первый день месяца лучше посвятить активной, но уже начавшейся работе, а не новым стартам.

Со 2 по 15 мая продлится нисходящая Луна — время постепенного завершения, подведение итогов и избавление от лишнего. В эти дни хорошо завершать начатое, наводить порядок по делам и мыслям, однако смелых новых начинаний лучше не планировать.

16 числа в 23:01 наступит новолуние в знаке Тельца — настоящая точка перезагрузки. Несколько дней вокруг этой даты подходят для того, чтобы мечтать, прописать новые цели и настроиться на изменения.

С 17 по 30 начнется растущая Луна — самая активная и благоприятная для начинаний часть месяца. А 31 мая в 11:35 наступит второе полнолуние — в знаке Стрельца, которая подытожит все, что удалось сделать за это время.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!