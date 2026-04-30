Австралия на Евровидении-2026: Delta Goodrem — Eclipse, песня, которая превратит Вену в космическое шоу

Австралия участвует в Евровидении 2026, потому что зрители там очень любят этот конкурс, и его уже давно показывает национальный вещатель SBS.

Страну пригласили как особого участника, но со временем она стала постоянной участницей шоу, хотя и находится далеко от Европы.

В 2026 году на Евровидении от Австралии выступит Delta Goodrem — известная певица, актриса и автор песен.

Кто представляет Австралию на Евровидении 2026

Австралия участвует в Евровидении с 2015 года, когда Guy Sebastian занял пятое место. В 2024 году страну представлял Go-Jo с песней Milkshake Man, но в финал он не прошёл.

В 2026 честь страны будет защищать Delta Goodrem, 41-летняя певица из Сиднея.

Её участие официально подтвердили 1 марта 2026 года, одновременно представив песню Eclipse. Она выступит во втором полуфинале под номером 11.

Песню написали сама Delta Goodrem вместе с Ferras Alqaisi, Jonas Myrin и Michael Fatkin.

Кто такая Delta Goodrem

Delta Goodrem — одна из самых известных австралийских артисток. Она певица, автор песен, актриса и бизнесвумен.

Первый контракт она подписала в 15 лет, а настоящий прорыв в шоу-бизнес произошёл с дебютным альбомом Innocent Eyes, который стал одним из самых успешных в истории Австралии.

Всего артистка продала более 9 миллионов альбомов, имеет пять альбомов №1 и девять синглов, возглавлявших чарты.

Как автор песен она работала с такими звёздами, как Селин Дион, Оливия Ньютон-Джон, Тони Беннетт и Майкл Болтон.

Кроме музыки, Delta активно снимается в кино — её можно увидеть в сериале Соседи, фильме Netflix Любовь в воздухе и других проектах.

Она также была тренером шоу The Voice Australia девять сезонов и исполнила роль Гризабеллы в мюзикле Cats. Её книга стала бестселлером, а парфюм — самым успешным в истории Австралии.

О чём песня Delta Goodrem — Eclipse (Затмение)

Песня Eclipse описывает затмение как редкий и завораживающий момент, когда тень и свет сливаются в идеальной гармонии.

Это метафора ясности, внутреннего равновесия и осознания своего предназначения.

Трек сочетает нежные фортепианные мотивы с масштабным, кинематографическим звучанием.

Он начинается с интимной эмоциональной уязвимости и заканчивается мощным финалом, созданным для большой сцены.

Пройдёт ли Австралия в финал

У Австралии очень хорошие шансы пройти в финал Евровидения 2026. Сильный вокал Delta Goodrem и песня Eclipse входят в число претендентов на победу.

Сейчас букмекеры дают Австралии около 6–7% шансов на победу. Средний коэффициент — примерно 14.0–15.8, что соответствует 5–6 месту в рейтинге фаворитов.

По данным букмекеров, Австралия сейчас находится позади лидеров — Финляндии, Франции, Дании и Греции, но впереди большинства других стран.

Источник фото: Eurovision.com.

