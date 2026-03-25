Кто едет на Евровидение от Украины в 2026 году: за кого будем болеть в Вене

Скоро, в мае, стартует финальный тур Евровидения 2026, когда исполнители эстрадной музыки, отобранные национальными комиссиями конкурса из разных стран мира, будут соревноваться за право называться лучшими.

Кто будет выступать от Украины на Евровидении 2026

В этом году на Национальный отбор подали сотни заявок — более 450 артистов, и из них после прослушиваний и концертных этапов жюри и публика выбрали десять финалистов.

В финале 7 февраля 2026 года победу одержала LELÉKA с песней Ridnym, набрав максимальные баллы и от жюри, и от зрителей.

LELÉKA представит Украину на конкурсе Евровидение в 2026 году.

LELÉKA — сценический псевдоним Виктории Корниковой, украинской певицы, композитора, аранжировщицы, которая родилась в Днепропетровской области.

Она изучала актерское мастерство в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве и даже работала в театре, но позже полностью посвятила себя музыке.

Также известно, что Виктория жила и работала в Европе, в частности в Берлине, где развивала свои музыкальные проекты, изучала джазовый вокал и работала над авторским стилем, в котором сочетаются фолк, джаз, поп и электронная музыка.

С какой песней LELÉKA поедет на Евровидение от Украины в 2026

На конкурсе LELÉKA выступит с композицией Ridnym. Она была создана в соавторстве с другими музыкантами — Адамой Чефалу, Якобом Хегнером и Ярославом Джусом, и сочетает английские и украинские слова, что делает песню понятной для международной аудитории конкурса.

LELÉKA подала Ridnym на национальный конкурсный отбор, где соревновались 10 финалистов. В финальном гала-концерте 7 февраля 2026 года она выступила под номером 6 и получила максимальные оценки как от жюри, так и от зрителей. Это означало единогласную поддержку и то, что теперь именно она представит Украину на Евровидении 2026.

Но и после победы LELÉKA не остановилась: она создала обновленную версию Ridnym, адаптированную специально для Eurovision, добавила больше украинских музыкальных элементов, например, бандуру во вступлении, чтобы подчеркнуть украинское культурное наследие.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!