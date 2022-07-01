С праздником Ивана Купала! Лучшие поздравления в стихах и прозе

Лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках из Ивана Купала 2022 – в нашей подборке! Вікна подготовили тебе поздравления, которые ты сможешь прислать родным и друзьям. Выбирай поздравление из Ивана Купала, которое больше всего понравилось.
В 2022 году Ивана Купала выпадает со среды, 7 июля, до четверга, 8 июля. Следует поздравить своих близких с праздником. Так что держи лучшие поздравления на Ивана Купала и дари праздник в мессенджерах.
Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть на твоем пути найдется тот цветущий папоротник, который поможет и твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви в такие сложные времена.
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Поздравляю с Ивана Купала! Желаю, чтобы на твоем пути всегда были добрые и искренние люди. В этот день пусть случится настоящее волшебство и не одно! Здоровье тебе, благодати и любви.
От доброго сердца в день Ивана Купала желаю тебе, чтобы судьба всегда была щедрой, природа вокруг прекрасной, вода чистой, а огонь в душе твоей ярким. Будь бодрым человеком, пусть удача всегда будет ходить возле тебя!
На Ивана на Купала
Повеселее в мире стало!
Солнце, ярче сияй,
Всех теплом ты согревай!
Пусть вам этот в этот день
Будут впечатления хороводы!
Купальская вода поет песен
Даст здоровье и силу для народа.
Этот день Иван Купала
Дарит радостей немало:
Прыгай через костер,
Собирай друзей гурьбой,
Цветочки собирайте,
И в венки их заплетайте,
Для здоровья постарайся
В чистых водах покупайся!
Поздравления с праздником Ивана Купала в картинках
Напомним, ранее мы рассказывали о церковных праздниках в июле 2022 года.