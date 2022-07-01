С праздником Ивана Купала! Лучшие поздравления в стихах и прозе

Лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках из Ивана Купала 2022 – в нашей подборке! Вікна подготовили тебе поздравления, которые ты сможешь прислать родным и друзьям. Выбирай поздравление из Ивана Купала, которое больше всего понравилось.

В 2022 году Ивана Купала выпадает со среды, 7 июля, до четверга, 8 июля. Следует поздравить своих близких с праздником. Так что держи лучшие поздравления на Ивана Купала и дари праздник в мессенджерах.

Поздравление с Иваном Купалом в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть на твоем пути найдется тот цветущий папоротник, который поможет и твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви в такие сложные времена.

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Поздравляю с Ивана Купала! Желаю, чтобы на твоем пути всегда были добрые и искренние люди. В этот день пусть случится настоящее волшебство и не одно! Здоровье тебе, благодати и любви.

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От доброго сердца в день Ивана Купала желаю тебе, чтобы судьба всегда была щедрой, природа вокруг прекрасной, вода чистой, а огонь в душе твоей ярким. Будь бодрым человеком, пусть удача всегда будет ходить возле тебя!

Поздравления с Ивана Купала в стихах

На Ивана на Купала

Повеселее в мире стало!

Солнце, ярче сияй,

Всех теплом ты согревай!

Пусть вам этот в этот день

Будут впечатления хороводы!

Купальская вода поет песен

Даст здоровье и силу для народа.

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Этот день Иван Купала

Дарит радостей немало:

Прыгай через костер,

Собирай друзей гурьбой,

Цветочки собирайте,

И в венки их заплетайте,

Для здоровья постарайся

В чистых водах покупайся!

Поздравления с праздником Ивана Купала в картинках

Напомним, ранее мы рассказывали о церковных праздниках в июле 2022 года.