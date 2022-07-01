Зі святом Івана Купала! Найкращі привітання у віршах та прозі

Найкращі привітання у віршах, прозі та картинках з Івана Купала 2022 – у нашій добірці! Вікна підготували для тебе поздоровлення, які ти зможеш надіслати рідним та друзям. Обирай привітання з Івана Купала, яке найбільше сподобалось.
У 2022 році Івана Купала випадає з середи, 7 липня, до четверга, 8 липня. Цього дня варто привітати своїх близьких зі святом. Тож тримай найкращі привітання на Івана Купала — і даруй свято у месенджерах.
Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай на твоєму шляху знайдеться та квітуча папороть, яка допоможе і твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові у такі складні часи.
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Вітаю з Івана Купала! Бажаю, аби на твоєму шляху завжди були добрі й щирі люди. У цей день нехай трапиться справжнє диво і не одне! Здоров’я тобі, благодаті й любові.
Від доброго серця в день Івана Купала зичу тобі, щоб доля завжди була щедрою, природа навколо — прекрасною, вода — чистою, а вогонь у душі твоїй — яскравим. Будь бадьорою людиною, нехай удача завжди буде ходити коло тебе!
На Івана на Купала
Веселіше у світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей у цей день
Будуть вражень хороводи!
Купальська вода співає пісень
Дасть здоров’я на силу народу.
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Збирай друзів гурмище,
Квіточки збирайте,
І в вінки їх заплітайте,
Для здоров’я постарайся —
У чистих водах покупайся!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про церковні свята у липні 2022 року.