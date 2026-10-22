Стиль життя Свята

Дмитрівська батьківська субота 2026: традиції, перестороги та дата за новим календарем

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
Дмитрівська поминальна субота: коли
Фото Pexels

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