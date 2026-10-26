Парочка слідчих 3 сезон 2026: дата виходу та де дивитися

Після фіналу другого сезону детективного серіалу Парочка слідчих глядачі з нетерпінням чекали, чи отримає історія Софії та Павла продовження. І творці проєкту не змусили довго чекати — улюблений детектив офіційно повернувся з новими серіями!

Яка точна дата виходу 3 сезону Парочки слідчих у 2026 році, де дивитися епізоди раніше за всіх та повний розклад телеефірів — розповідаємо у матеріалі.

Парочка слідчих 3 сезон: коли вийде в Україні та де дивитися

Прем’єра третього сезону українського детективу відбулася восени 2026 року. Для глядачів, які цікавилися, коли вийде Парочка слідчих 3 сезон 2026 повідомляємо офіційні дати та майданчики показу:

Телепрем’єра: стартувала на каналі 1+1 Україна 26 жовтня 2026 року о 20:00;

Час та дні трансляції: нові епізоди виходять у вечірньому слоті — з понеділка по четвер о 20:00;

Ранній онлайн-перегляд: на стрімінговій платформі Київстар ТБ прем’єра відбулася на два дні раніше — 24 жовтня 2026 року;

Де дивитися безкоштовно: телевізійні ефіри можна дивитися наживо у телеефірі або у вільному доступі на офіційному сайті телеканалу 1+1 Україна.

Новий сезон налічує 24 серії, що робить його ще масштабнішим за попередній. Цікаво, що Другий сезон стартував 27 квітня 2026 року та складався із 16 серій. Фінальні епізоди вийшли вже 7 травня.

Нові серії розвивали не лише детективну лінію, а й особисті стосунки головних героїв. Софія та Павло знову опинилися в центрі небезпечних розслідувань, де кожна справа перевіряла їхню довіру та витримку.

Саме це поєднання кримінальних історій, драми та романтичної лінії зробило Парочку слідчих одним із кращих українських серіалів останнього часу.

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Графік виходу серій 3 сезону Парочка слідчих

Перші серії вже вийшли з 24 жовтня на платформі онлайн-перегляду, а телевізійна прем’єра відбудеться 26 жовтня 2026 року.

Розклад виходу серій:

1–4 серії — 26–29 жовтня 2026 року ;

5–8 серії — 2–5 листопада 2026 року ;

9–12 серії — 9–12 листопада 2026 року ;

13–16 серії — 16–19 листопада 2026 року ;

17–20 серії — 23–26 листопада 2026 року ;

21–24 серії — 30 листопада – 3 грудня 2026 року .

Таким чином, вихід усіх 24 серій третього сезону Парочки слідчих має завершитися 3 грудня 2026 року в телевізійному ефірі, а фінальні серії можна буде переглянути онлайн раніше — з 28 листопада.

Як починалася історія та що передувало 3 сезону

Нагадаємо, що другий сезон детективу стартував 27 квітня 2026 року та складався із 16 серій, а фінальні епізоди глядачі побачили вже 7 травня. Нові серії тоді розвивали не лише гостру детективну лінію, а й складні особисті стосунки головних героїв. Софія та Павло знову опинилися в центрі небезпечних розслідувань, де кожна справа перевіряла їхню довіру та витримку.

Саме це вдале поєднання кримінальних історій, драми та романтичної лінії зробило Парочку слідчих одним із найуспішніших українських серіалів останнього часу. Перед офіційним анонсом чимало розмов про можливий третій сезон підігрів виконавець однієї з головних ролей Костянтин Октябрський.

Актор тоді відверто прокоментував майбутнє детективу. За словами Октябрського, на той момент остаточного рішення ще не було ухвалено, проте творці бачили надзвичайно теплий відгук аудиторії. Він подякував глядачам за активність і зізнався, що саме інтерес фанатів здатний вирішити долю проєкту.

Октябрський пообіцяв одразу сповістити підписників, щойно з’явиться офіційна інформація. Як бачимо, творці проєкту дослухалися до глядацьких прохань — і Софія з Павлом повернулися до розкриття нових заплутаних кримінальних справ.

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