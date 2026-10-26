Стиль життя Шоу-біз

Зйомки під атаками РФ та святкування на майданчику: цікаві факти про АТП Перевізники

Марина Слизовська, редакторка сайту 26 Жовтня 2026, 14:00 3 хв.
АТП Перевізники на ICTV2

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