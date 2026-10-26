Зйомки під атаками РФ та святкування на майданчику: цікаві факти про АТП Перевізники

На ICTV2 сьогодні, 26 жовтня, о 20:00 відбудеться прем’єра нового сезону серіалу АТП Перевізники, який розповідає про пригоди веселих водіїв Артема Горбача й Семена Зозулю. Ця телеісторія вже встигла по-справжньому полюбитися глядачам, тож у нашому матеріалі ми розкажемо про цікаві моменти, які залишилися за кадром.

Серіал АТП Перевізники: цікаві факти про зйомки

Зірковий склад

У захопливому роуд-муві ми побачили багатьох зірок телеекрану й популярних українських акторів. Головні ролі виконують В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий. Компанію їм склали: Віра Кобзар, Дмитро Суржиков, Дар’я Легейда, Анна Гуляєва, Ольга Атанасова, Роман Ясіновський, Артемій Єгоров, Юрій Дяк, фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк та інші.

Дні народження та весілля прямо під час зйомок

В’ячеслав Довженко, який грає Артема Горбача, відзначив 50-річний ювілей на зйомках третього сезону. На проєкті він працював разом із коханою Світланою, яка є художницею з костюмів.

Також під час зйомок продовження серіалу свої дні народження відсвяткували Віра Кобзар, Олександр Печериця, Роман Ясіновський та Ольга Атанасова.

Під час невеликої перерви між зйомками також одружився Володимир Гладкий, який виконує роль Семена Зозулі.

Зйомки під російськими атаками

2026 року унаслідок російських обстрілів було зруйновано частину будівель, вантажів та автівок на локації, де знімали базу підприємства Рапід-Транс.

Обстріли впливали на графік зйомок, оскільки творці проєкту були змушені або зупиняти процес, або змінювати час та локації. Одного разу російський дрон навіть вибухнув неподалік від знімального майданчика.

Через атаки доводилося двічі замінювати лобове скло на головних фурах, щоб вони могли з’явитися в кадрі.

Водії не тільки на екрані

Більшість акторів мають власні цікаві історії керування авто.

Володимир Гладкий вперше побував за кермом ще в 11 років у машині батька, а вже в 15 мав власні Жигулі. Має досвід заробітку в таксі.

Водійка фури у 2 сезоні Ольга Атанасова також керує автівкою в реальному житті. Сіла за кермо нещодавно, хоча права має давно.

Роман Ясіновський поділився, що любить водійську справу й також має досвід таксування.

Анна Гуляєва керує автівкою вже понад 15 років. Вона не любить голосно слухати музику в салоні, а також, щоб хтось розповідав, як їй їхати.

В’ячеслав Довженко взагалі не їздить без пригод, оскільки його періодично плутають із колегою по цеху — Бондарем із Дільничного з ДВРЗ.

Допомога ЗСУ

У новому сезоні водії-напарники заспівають пісню дуету ATSA & BATSA — Кличе нас дорога. Гонорар за використання треку передали на потреби української армії.

Також у продовженні серіалу глядачі почують народну пісню Ішла дівча лучками й хіти виконавця VAHA.

ТОП-10 серіалів тижня на Netflix в Україні

Прем’єра серіалу відбулася весною 2025 року. Історія про Артема Горбача та Семена Зозулю швидко завоювала любов телеглядачів. Загалом АТП Перевізників подивилися понад 4 мільйони глядачів телеканалу ICTV2.

Крім того, проєкт потрапив до ТОП-10 серіалів тижня на Netflix в Україні й утримував позиції в першій п’ятірці понад тиждень.

Раніше ми розповідали, що відомо про зйомки 3 сезону АТП Перевізники.

Фото: ICTV2

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