АТП Перевізники: творці серіалу запустили онлайн-гру про Артема і Семена

Улюблений серіал багатьох телеглядачів телеканалу ICTV2 АТП Перевізники перетворили на онлайн-гру, де ти можеш допомогти головним героям врятувати вантаж та захистити їхнє підприємство Рапід-Транс.

Онлайн-гра АТП Перевізники

В онлайн-гру АТП Перевізники можна буде зіграти з вівторка, 20 жовтня. Гра відбувається прямо в браузері, тобі достатньо натиснути сюди й далі переходити з рівня на рівень.

Онлайн-гра АТП Перевізники — де грати / 2 Фотографії

Автором ідеї став генеральний продюсер серіального напряму ICTV2 Дмитро Хрипун. Над розробкою також працював креативний продюсер Фелікс Аброськін. За словами Дмитра, він прагнув розширити світ телесеріалу й підкорити також інші платформи.

Загалом гра АТП Перевізники складається із шістьох рівнів. На перших — маєш розташувати ящики таким чином, щоб три коробки одного кольору стали поруч, так ти швидше заповниш фуру.

На третьому — слідкуй за ящиками й викидай з фури бомбу, яку підкладає конкурент Артема і Семена — Сушко.

На четвертому рівні доведеться боротися зі Стасом і Тарасом. А п’ятий рівень – це вже форсаж на фурах. Ти маєш втримати кермо, поки Стас і Тарас розливають масло на асфальт й підкидують тобі під колеса бомби.

Якщо зможеш пройти цей рівень, то попереду на тебе очікує бій з Ігорем Сушком, а той грає без правил.

Нагадаємо, що прем’єру другого сезону серіалу АТП Перевізники покажуть вже 26 жовтня о 20:00 на ICTV2.

Фото: ICTV2

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