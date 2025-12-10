Рецепти 12 страв на Різдво: що має бути на столі та як це приготувати

Що приготувати на Різдво? Питання, яке ми ставимо собі щороку, але все одно подаємо на стіл ті самі 12 страв на Святвечір, часто нічого не змінюючи.

Звичка, зайнятість чи лінь — у всіх різні причини.

Здебільшого меню на Святий вечір має такий вигляд, як на інфографіці нижче.

Ми з редакцією вирішили допомогти тобі й запропонувати кілька нових пісних страв до традиційного передріздвяного столу.

Що ж, не за горами вже перша зірка, що покличе сім’ю до столу розділити Святу вечерю, якою традиційно завершується різдвяний піст.

Нам потрібні 12 пісних страв — це не так і багато, якщо готувати з любов’ю та миром у серці.

12 страв на Різдво

Кутя з сухофруктами і мигдалем

Як прекрасно, коли традиції можуть бути ще й смачними, як у випадку з кутею. Вона — перша і головна.

Інгредієнти:

2 склянки очищеної пшениці

200 г меленого маку

2 склянки води (рослинного молока)

200 г рідкого меду

1 ст. л. цукру

150 г очищеного мигдалю

150 г волоських горіхів

100 г родзинок

10 шт. кураги

10 шт. інжиру

10 шт. чорносливу

1 ч. л. апельсинових цукатів

Що робити далі?

Промити пшеницю і залити гарячою водою. Залишити, щоб набухла. Злити воду, пшеницю ще раз добре промити й варити до м’якості. Але стежте, щоб не пересушити, бо тоді кутя вийде занадто сухою. Мак залити водою (або рослинним молоком) і варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки не буде нагадувати згущене молоко. Потім мак змішати з цукром, охолодити. Коли мак і пшениця охолонуть, змішати, додати подрібнений мигдаль, горіхи, родзинки, курагу, чорнослив, інжир, цедру, змішати. Воду підігріваємо з медом, поки маса не стане однорідною. Але вона не має закипіти! Вливаємо суміш до куті. Ретельно перемішуємо.

Якщо любиш солодку кутю, то додайте більше меду або ж використовуйте мигдальне молоко. Смачного!

Голубці з рисом та грибами

Інгредієнти:

3 склянки вареного рису

15-20 шт. капустяного листя

1/2 склянки грибів

1 невелика морква

1 склянка імбиру

сіль за смаком

приправа (1 ст. л. соєвого соусу + перець + 2 ч. л. кунжутної олії, сіль та перець за смаком)⁣

Соус:

1,5 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. кленового сиропу

1 ст. л. рисового оцту

1 нарізаний перець чилі (за бажанням)

1/2 склянки води

сіль та перець за смаком

Гриби, моркву дрібно нарізати. Імбир подрібнити. Згасити імбир до аромату. Додати гриби та тушкувати ще 1-2 хвилини. Перекласти суміш у миску, потім додати моркву, варений рис і добре перемішати з приправами. Довести каструлю з водою до кипіння, бланшувати капустяне листя протягом близько 45 секунд. Зняти і швидко занурити їх у крижану воду. Покласти один капустяний лист на чисту поверхню. Додати одну ложку начинки (кількість залежить від розміру листа) всередину, скласти з боків і загорнути. Повторити те саме з іншими інгредієнтами.⁣ Розігріти сковороду та викласти голубці. Готувати з обох боків, доки голубці не підрум’яняться. Змішати всі інгредієнти для соусу в каструлі, довести до кипіння й варити до легкого загусання.

Потім полити голубці соусом, прикрасити кунжутом та дрібно нарізаною кінзою.

Деруни зі шпинатом і морквою

Незвичний варіант дерунів, але набагато яскравіший і корисніший за звичайні картопляні.

Інгредієнти

3 картоплини

1/2 чашки (120 мл) шпинату

1/2 головки цибулі

1/2 моркви

1,5 ст. л. кукурудзяного борошна

1/2 ч. л. перчика чилі

сіль за смаком

Картоплю та моркву натерти на великій терці. Руками віджати зайву рідину. Нарізати шпинат та цибулю. Додати до суміші картоплі та моркви. Додати перець, сіль та кукурудзяне борошно. Добре перемішати. Поставити велику сковороду на вогонь (антипригарна сковорода). Руками зліпити із суміші невеликі пиріжки або викласти на сковорідку ложкою. Обсмажити трохи з двох сторін до хрусткої скоринки, потім зменшити вогонь і смажити до готовності.

Овочеві кульки

Дуже і дуже смачні кульки з булгуром, капустою та морквою.

Інгредієнти:

100 г булгуру

200 г води

200 г цвітної капусти

240 г моркви

30 г гречаного борошна

10 г пшеничного цільнозернового борошна

сіль, спеції за смаком

Відварити булгур у вказаній кількості води. Відварити цвітну капусту та моркву 10 хвилин у підсоленій воді та остудити. Подрібнити у крихту блендером. Усі інгредієнти змішати. Посолити, поперчити, можна додати мускатний горіх. Сформувати кульки та викласти на деко. Запікати в духовці при 200 °С приблизно 20 хвилин.

Гриби у часниковому соусі

Ми звикли ставити на стіл консервовані грибочки, нумо цього разу запечемо їх у духовці?

Інгредієнти:

150 г грибів

1 ст. л. олії

3 ст. л. бальзамічного оцту

2 ст. л. соєвого соусу (або тамарі)

3 зубчики часнику, нарізані

1/2 ч. л. чебрецю, нарізаний

сіль та перець за смаком

кінза

Розігріти духовку до 200 °С. Викласти на лист гриби, полити їх бальзамічним оцтом, соєвим соусом, посипати часником, чебрецем, сіллю і перцем. Запікати в духовці 20 хвилин, періодично помішуючи.

Перед подачею на Святкову вечерю додай порізану кінзу.

Борщ із сочевицею та тофу

Без борщу чи капусняку — нікуди. Але зварімо не звичайний червоний борщ, а з сочевицею.

Інгредієнти:

1-1,5 л води

1 буряк

1 морква

1 склянка сочевиці

400 мл протертих помідорів

1 ч. л. копченої паприки

3 зубчики часнику

сіль — за смаком

перець — за смаком

твердий тофу — за смаком

Соус

1/3 склянки кеш’ю

1/3 склянки соняшникового насіння

1/3 склянки білого кунжуту

1/2 склянки води

Сочевицю попередньо відварити до готовності. Тофу нарізати на великі шматочки й замаринувати: соєвий соус, місо паста, копчена паприка, перець, гірчиця. Перед подачею тофу злегка обсмажити. Воду закип’ятити. Буряк і моркву натерти на великій або середній тертці. З’єднати всі інгредієнти, крім тофу, довести до кипіння і варити 5-7 хвилин. Зняти з вогню, додати дрібно нарізаний часник. Для соусу все попередньо замочити на кілька годин. Якщо немає часу, можна залити окропом на 10 хвилин. Злити воду, збити у блендері зі свіжою водою. Додати соус у борщ.

Салат з квасолею та авокадо

Інгредієнти:

квасоля (відварена або консервована)

авокадо

перець болгарський

помідор — 2 шт.

кукурудза

часник

кінза

соєвий соус

лимон або лайм

Обсмажуємо кукурудзу в соєвому соусі. Ріжемо помідори, авокадо, перець та часник кубиками. Все змішуємо, додаємо квасолю, кінзу, спеції та лимонний сік

Стейк форелі/сьомги

Пергамент беріть якісний. Краї пергаменту можна нічим не закріплювати, просто згортати.

Якщо не виходить, можна закріпити його ниткою.

Інгредієнти:

стейки риби

помідори чері

болгарський перець

морква

кабачок

оливкова олія

шматочки лимона

спеції (сіль, перець, прованські трави)

пергамент

свіжий розмарин

Дрібним кубиком нарізати моркву, кабачок, чері, додати спеції та оливкову олію. ⠀ Рибу викласти в човники з пергаменту (загортаємо пергамент, як цукерку, з двох сторін). Натерти рибу спеціями. Викласти овочі в човники й відправити все запікатися в попередньо розігріту до 200 °С духовку на приблизно 45 хвилин.

Прикрашаємо для подачі гілочками розмарину.

Пампушки з часником і зеленню

Інгредієнти на 16 пампушок:

500 г борошна

1 ч. л. солі (5 г)

1 ст. л. цукру (30 г)

1 ч. л. дріжджів (5 г)

300 мл теплої води

4 ст. л. олії

Намазка:

2 великі зубчики часнику

кріп

петрушка

5 ст. л. теплої води

5 ст. л. олії

сіль

Змішуємо всі сухі інгредієнти, додаємо воду і олію, вимішуємо тісто доти, доки майже не буде липнути до рук, близько 10 хвилин.

Тісто кладемо в миску, змащену олією, і залишаємо підходити на одну годину в теплому місці.

Ділимо тісто на 16 частин. На поверхню наливаємо олію і формуємо пампушки.

Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом, або просто змащене олією.

Залишаємо підійти на 40-50 хвилин.

Випікаємо при 190 °С 30 хвилин.

Для намазки з‘єднуємо всі інгредієнти.

Готові пампушки змащуємо намазкою і залишаємо на 10-15 хвилин.

Пісні млинці з яблучною начинкою

Інгредієнти:

500 г — борошно

700 г — мінеральна вода

1/2 ч. л. солі

підсолоджувач за смаком

ванілін

куркума (для кольору, не обов’язково)

10 г — рослина олія

Начинка:

2-3 яблука

вода (для тушкування ~100 г)

кокосовий цукор 30-40 г

кориця

Змішати сухі інгредієнти, поступово додавати воду та перемішувати до потрібної консистенції, додати в тісто олію, перемішати. Випікати на розігрітій сковорідці. Яблука очистити, порізати маленькими кубиками, перекласти в сковорідку, додати води, тушкувати на середньому вогні під закритою кришкою. Коли яблука трішки зм’якнуть, додати кокосовий цукор, корицю, зменшити вогонь, тушити до готовності — приблизно 10 хвилин. За потреби додати трішки води, щоб не підгорало.

Апельсиновий пиріг

Інгредієнти для тіста:

2 чашки (480 мл) борошна

1-2 ст. л. сиропу

1 ч. л. соди

1 чашка (240 мл) води

100 мл кокосової олії

сік та цедра 2 апельсинів

Інгредієнти для сиропу:

сік 1 апельсина

100 мл води

1 ст. л. сиропу

Змішати сухі інгредієнти для тіста в мисці. Змішати воду, апельсиновий сік, олію, цедру. Поєднати всі інгредієнти, вимісити вологе тісто, випікати 30-35 хвилин при 180 °С Готовий пиріг просочити сиропом.

Узвар

Суміш улюблених сухофруктів складаємо у велику каструлю.

Заливаємо холодною водою і залишаємо на 20-30 хвилин. Сухофрукти мають набратися водою і трохи розм’якнути.

Доводимо потім до кипіння.

Накриваємо каструлю кришкою. Загортаємо в плед і залишаємо на кілька годин до повного охолодження.

І додаємо мед не одразу, щоб він не втратив свої властивостей.

Редакція Вікон бажає тобі смачної куті та чудової Святої вечері з родиною. Сподіваємось, наші рецепти тебе надихнули на щось нове.

