Як варити узвар: швидкий спосіб приготування

Варену суміш із сухофруктів називають узваром. Його готують на різдвяні свята, а в українських сім’ях дуже часто й у будні дні. Іноді напій плутають із компотом.
Але це — помилка. Як варити узвар і чим він відрізняється від компоту — читай у матеріалі.
Часто багато людей думають, що різниця між компотом і узваром зовсім незначна. І те, і те, варять із фруктів. Але треба пам’ятати: при варінні компоту сухофрукти сортують і закладають варитися у різний час, залежно від тривалості приготування.
Найчастіше, першими закидають яблука та груші, потім йдуть родзинки тощо.
Але узвар варять зовсім інакше: будь-які сухофрукти заливають водою, дають розбухнути і після цього варять до 10 хвилин.
Але узвар варять зовсім інакше: будь-які сухофрукти заливають водою, дають розбухнути і після цього варять до 10 хвилин.
Оскільки для приготування узвару беруть сухі фрукти, то вони готуються швидше, ніж компот зі свіжих фруктів. І узвар, і компот, після варіння не п’ють, а дають настоятися, щоб вони стали ще ароматнішими.
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