Як варити узвар: швидкий спосіб приготування

Варену суміш із сухофруктів називають узваром. Його готують на різдвяні свята, а в українських сім’ях дуже часто й у будні дні. Іноді напій плутають із компотом.

Але це — помилка. Як варити узвар і чим він відрізняється від компоту — читай у матеріалі.

Узвар із сухофруктів VS компот: у чому різниця

Часто багато людей думають, що різниця між компотом і узваром зовсім незначна. І те, і те, варять із фруктів. Але треба пам’ятати: при варінні компоту сухофрукти сортують і закладають варитися у різний час, залежно від тривалості приготування.

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Але узвар варять зовсім інакше: будь-які сухофрукти заливають водою, дають розбухнути і після цього варять до 10 хвилин.

Оскільки для приготування узвару беруть сухі фрукти, то вони готуються швидше, ніж компот зі свіжих фруктів. І узвар, і компот, після варіння не п’ють, а дають настоятися, щоб вони стали ще ароматнішими.

Як варити узвар: інгредієнти

200 г сухофруктів

3-4 л води

6-8 ст. цукру

Узвар із сухофруктів: рецепт покроково

Сухофрукти промий водою в друшляку. Залий водою і дай настоятися сушінням не менше 4 годин. Зручно замочувати фрукти з вечора, а вранці варити узвар. Воду із сухофруктами потрібно довести до кипіння і кип’ятити на середньому вогні до 10 хвилин. Від довгого стояння у воді фрукти добре набухають і не вимагають тривалого кип’ятіння незалежно від того, які сухофрукти ти взяв (-ла). Додай цукор і закип’яти ще раз. Накрий кришкою і зніми з плити. Узвар повинен добре настоятися і повністю охолонути. Чим довше стоїть узвар, тим ароматнішим стає. Дай настоятися напою і скуштуй через кілька годин.

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