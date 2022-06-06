Вечеря, як у ресторані, всього за кілька хвилин! Десять простих поживних страв від нутриціологині

Тобі також набридли щоденні думки про те, що ж приготувати на вечерю? Хочеться, щоб було і смачно, і поживно, і швидко, і корисно. Та чи це взагалі можливо?
Так! Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла ідеальну формулу вечері та поділилась десятьма запеченими стравами.
Голобородько запевняє, що лише овочів та рослинних жирів (наприклад, насіння, горіхів, олії, оливок тощо) цілком достатньо для повноцінної та поживної вечері.
Можете додати яйця в будь-якому вигляді або рибу, можна сіфуд (морепродукти — ред.), навіть із заморозки. Але глобально цей підхід “3 овочі + 2 види жирів + запекти = вечеря” — простий і робочий, — пише фуд-терапевтка у своєму Instagram.
Можете додати яйця в будь-якому вигляді або рибу, можна сіфуд (морепродукти — ред.), навіть із заморозки. Але глобально цей підхід “3 овочі + 2 види жирів + запекти = вечеря” — простий і робочий, — пише фуд-терапевтка у своєму Instagram.
Фото: anastasiia_g / Instagram
Нутриціологиня поділилась десятьма ідеями для смачної вечері. Проте можна використовувати й інші овочі залежно від наявності та сезону.
Приготувати їх дуже легко: буквально дві хвилини на підготовку інгредієнтів та ще 8-15 хвилин на запікання.
Раніше Голобородько розповіла про свої п’ять рецептів, за допомогою яких час, проведений на кухні, скоротиться до п’яти хвилин. Читай швидкі рецепти корисних страв від нутриціологині.