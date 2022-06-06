Вечеря, як у ресторані, всього за кілька хвилин! Десять простих поживних страв від нутриціологині

Тобі також набридли щоденні думки про те, що ж приготувати на вечерю? Хочеться, щоб було і смачно, і поживно, і швидко, і корисно. Та чи це взагалі можливо?

Так! Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла ідеальну формулу вечері та поділилась десятьма запеченими стравами.

Одне деко — одна вечеря

Голобородько запевняє, що лише овочів та рослинних жирів (наприклад, насіння, горіхів, олії, оливок тощо) цілком достатньо для повноцінної та поживної вечері.

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Можете додати яйця в будь-якому вигляді або рибу, можна сіфуд (морепродукти — ред.), навіть із заморозки. Але глобально цей підхід “3 овочі + 2 види жирів + запекти = вечеря” — простий і робочий, — пише фуд-терапевтка у своєму Instagram.

Десять страв на вечерю

Нутриціологиня поділилась десятьма ідеями для смачної вечері. Проте можна використовувати й інші овочі залежно від наявності та сезону.

Приготувати їх дуже легко: буквально дві хвилини на підготовку інгредієнтів та ще 8-15 хвилин на запікання.

Стручкова квасоля з грибами, кольоровою капустою, пореєм, оливковою олією та гарбузовим насінням.

Кольорова капуста із зубчиками часнику, кропом, вершковим маслом, оливковою олією та будь-яким насінням.

Гарбуз зі шкіркою та чилі, корицею, свіжою зеленню та насінням.

Броколі з цибулею-порей (можна брати зелений часник або солодкі цибулини), руколою, оливками та огірком.

Гриби із солодкою цибулею, вершковим маслом та кукурудзою.

Натертий кабачок або цукіні з морквою, зеленою цибулею та яйцем. Додай у страву 2 ст.л. нутового або горіхового борошна та вершкове масло.

Проколи вилкою баклажан і запечи під грилем разом з морквою/коренем петрушки/пастернаком або будь-яким овочем у наявності. Готову страву полий оливковою олією. Утім чорні скоринки можна не їсти. Вони потрібні для копченого смаку.

Подрібни розмарин або чебрець із сіллю та оливковою олією. Додай гриби та вершкове масло. Спечи страву. Овочі можна подавати з підсмаженими волоськими горіхами, чилі та свіжою зеленню.

Стебла селери, часник та оливкову олію збий у крем-суп та посип насінням.

Запечи на грилі спаржу або стручкову квасолю впродовж трьох хвилин при температурі 220°C. Додай щедру порцію вершкового масла. Подавай страву з оливками та зеленню, политою тхіною.

Раніше Голобородько розповіла про свої п’ять рецептів, за допомогою яких час, проведений на кухні, скоротиться до п’яти хвилин. Читай швидкі рецепти корисних страв від нутриціологині.