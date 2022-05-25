Страви-п’ятихвилинки: топ-5 швидких та корисних рецептів від нутриціологині

Півдня на кухні, кілька годин за столом — це вже точно не про сьогоденні трапези українців. Якщо вдається щось поїсти, то вже успіх. Оскільки з купою тривог та безліччю завдань найчастіше вдається хіба помріяти про спокійну вечерю.

Як же все встигати та не порушувати режим харчування? Попіклуватись про себе можна й у пришвидшеному вигляді. Запитаєш знову як?

Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла про свої п’ять рецептів “цієї клятої воєнної весни”, за допомогою яких час, проведений на кухні, скоротиться до п’яти хвилин. Крім того, кожен з них створений, щоб попіклуватись про своє здоров’я.

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Яєшня з грибами та цибулею (сніданок)

оливкова олія

вершкове масло

солодка цибуля

гриби-шампіньйони

яйця

зелень

Приготувати цю звичну страву досить просто, оскільки варто лише у потрібній послідовності, яка зазначена у списку, додавати інгредієнти на пательню. Перерва між появою нового продукту на розпеченій олії — всього одна хвилина.

Салат із сардинами (сніданок чи вечеря)

нерафінована оливкова олія (Extra virgin)

мікс зелені

консервовані сардини

цвітна капуста

оливки

насіння (гарбуза або соняшника)

огірок

сіль до смаку

Спосіб приготування досить простий, як і у більшості салатів. Варто лише змішати всі продукти і — вуаля! — страва від домашнього шефа готова.

Лляна каша за дві хвилини (сніданок чи перекус)

льон — 4 ст. л.

кунжут — 2 ст. л.

соєве чи будь-яке горіхове молоко — 350 мл

трішки солі

Знову ж таки, процес не вимагає великих зусиль та надзвичайних знань — просто змішати всі інгредієнти та збити їх блендером, потім нагріти.

Під час подачі зверху можна викласти будь-які улюблені фрукти або ягоди.

Бананові оладки без цукру та борошна (сніданок чи перекус)

банани — 2 шт.

яйця — 2 шт.

кокосовий шрот — 5 ст. л.

сіль до смаку

Навіть не дивуйся, але все знову дуже легко — змішай усі продукти до однорідності. Потім потрібно лише посмажити оладки на повільному вогні на вершковій чи кокосовій олії.

Картопляний салат (обід)

картопля — 500 г

оливки — 150 г

часник — 4 зубчики

гірчиця — 1,5 ст. л.

сік лимона чи оцет

петрушка чи кінза

оливкова олія

сіль до смаку

Найскладніший рецепт, з усіх представлених у добірці. Картоплю спочатку потрібно помити, розрізати на шматочки та запікати у духовці за температури 220 °С протягом 20–40 хвилин.

Після цього змішати з усіма іншими інгредієнтами та насолоджуватися смаком талановито приготованої вечері.

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