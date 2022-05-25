Блюда-пятиминутки: топ-5 быстрых и полезных рецептов от нутрициолога

Полдня на кухне, несколько часов за столом — это уж точно не о сегодняшних трапезах украинцев. Если удается что-нибудь поесть, то уже повезло. Поскольку с кучей тревог и множеством задач чаще всего удается разве что мечтать о спокойном ужине.

Как же все успевать и не нарушать режим питания? Позаботиться о себе можно и в ускоренном виде. Спросишь опять как?

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала о своих пяти рецептах “этой проклятой военной весны”, с помощью которых время, проведенное на кухне, сократится до пяти минут. Кроме того, каждый из них создан, чтобы позаботиться о своем здоровье.

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Яичница с грибами и луком (завтрак)

оливковое масло

сливочное масло

сладкий лук

грибы-шампиньоны

яйца

зелень

Приготовить это привычное блюдо достаточно просто, поскольку стоит только в нужной последовательности, указанной в списке, добавлять ингредиенты на сковороду. Перерыв между появлением нового продукта на раскаленном масле — всего одна минута.

Салат с сардинами (завтрак или ужин)

нерафинированное оливковое масло (Extra virgin)

микс зелени

консервированные сардины

цветная капуста

оливки

семечки (тыквенные или подсолнечные)

огурец

соль по вкусу

Способ приготовления достаточно прост, как и у большинства салатов. Стоит только смешать все продукты, и — вуаля! — блюдо от домашнего шефа готово.

Льняная каша за две минуты (завтрак или перекус)

лен — 4 ст. л.

кунжут — 2 ст. л.

соевое или любое ореховое молоко — 350 мл

немного соли

Опять же процесс не требует больших усилий и особенных знаний — просто смешать все ингредиенты и сбить их блендером, затем нагреть.

При подаче сверху можно выложить любые любимые фрукты или ягоды.

Банановые оладьи без сахара и муки (завтрак или перекус)

бананы — 2 шт.

яйца — 2 шт.

кокосовый шрот — 5 ст. л.

соль по вкусу

Даже не удивляйся, но все опять очень легко — смешай все продукты до однородности. Затем нужно только пожарить оладьи на медленном огне на сливочном или кокосовом масле.

Картофельный салат (обед)

картофель — 500 г

оливки — 150 г

чеснок — 4 зубчика

горчица — 1,5 ст. л.

сок лимона или уксус

петрушка или кинза

оливковое масло

соль по вкусу

Самый сложный рецепт из всех представленных в подборке. Картофель сначала нужно помыть, разрезать на кусочки и запекать в духовке при температуре 220 °С в течение 20–40 минут.

После этого смешать со всеми другими ингредиентами и наслаждаться вкусом приготовленного ужина.

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