Как включить 5G на iPhone: простой способ через настройки

5G позволяет пользоваться более быстрым мобильным интернетом, но само наличие соответствующей сети еще не означает, что смартфон автоматически к ней подключится. Нужны совместимый iPhone, поддержка технологии со стороны оператора и соответствующий тариф.

Поэтому если ты не знаешь, как включить 5G на iPhone, это можно сделать непосредственно через настройки смартфона.

Как включить 5G на айфоне через настройки

Прежде всего убедись, что твой смартфон поддерживает эту функцию, а мобильный оператор предоставляет доступ к этой сети. Если все условия выполнены, изменить параметры можно за несколько шагов.

Чтобы понять, как подключить 5G на iPhone, нужно:

Открыть Настройки;

Перейти в раздел Сотовые данные или Мобильные данные.

Выбрать Параметры сотовых данных или Параметры мобильных данных;

Открыть пункт Голос и данные;

Выбрать 5G Auto или 5G включено.

Режим Auto является оптимальным для большинства пользователей. В этом случае iPhone сам определяет, когда использование сети действительно необходимо, и при необходимости переходит на LTE, чтобы не расходовать заряд аккумулятора.

Если же выбрать 5G включено, смартфон будет использовать сеть каждый раз, когда она доступна. При этом это может быстрее разряжать аккумулятор.

Какие iPhone поддерживают 5G

Если возникает вопрос, поддерживает ли iPhone эту функцию, стоит знать главное правило: технология доступна в iPhone 12 и более новых моделях.

То есть 5G поддерживают:

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

все следующие поколения iPhone, если конкретная модель имеет поддержку сети.

Таким образом, если у тебя iPhone 11 или более старая модель, включить 5G через настройки не получится — смартфон просто не поддерживает эту технологию.

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Как узнать, поддерживает ли iPhone 5G

Самый простой способ проверить совместимость — открыть Настройки → Сотовые данные → Параметры данных. Если среди доступных параметров есть настройки сети, твой iPhone поддерживает эту сеть.

Еще один вариант — проверить точную модель смартфона и ее характеристики. Это особенно актуально для разных версий iPhone, поскольку доступность отдельных частот 5G может зависеть от региона, где приобретено устройство.

После подключения к совместимой сети в верхней части экрана появится соответствующая отметка. Это означает, что смартфон находится в зоне соответствующего покрытия и может использовать мобильный интернет через эту сеть.

Почему 5G не появляется на iPhone

Если после изменения настроек значок 5G так и не появился, проблема может быть не в смартфоне. В первую очередь стоит проверить, поддерживает ли твой оператор сеть и активирована ли соответствующая услуга в твоем тарифе.

Также важно находиться в зоне покрытия 5G. Если сигнала нет, iPhone автоматически будет использовать доступную сеть LTE или другую совместимую технологию.

Если все условия выполнены, но 5G не работает, можно попробовать включить авиарежим, а затем выключить его. После этого смартфон повторно подключится к мобильной сети.

Если это не помогло, стоит обратиться к мобильному оператору и проверить состояние тарифа и доступность 5G для конкретного номера.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что ближайшими целями Украины в сфере диджитализации являются доступность всех государственных услуг в смартфоне и развертывание 5G-интернета по всей стране.

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