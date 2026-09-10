Apple повысила цены на iPhone после презентации новинок: в чем причина

Компания Apple повысила цены на свои актуальные смартфоны после презентации новой модели iPhone 18 Pro и первого складного iPhone Duo, состоявшейся вчера, 9 сентября.
Об этом сообщает ресурс MacRumors.
Apple повысила цены на iPhone после презентации
Apple повысила стартовые цены на актуальные модели iPhone после презентации своих новинок. В интернет-магазине компании модели iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air теперь стоят на $100 дороже:
- iPhone 16 — $799
- iPhone 17e — $699
- iPhone 17 — $899
- iPhone Air — $1099
С дебютом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания прекратила производство предыдущих моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Накануне появилась информация о том, что Apple может повысить цены на линейку iPhone 17, когда будут представлены модели iPhone 18 Pro. Также относительно неизбежного повышения стоимости айфонов ранее высказывался генеральный директор корпорации Тим Кук, который в сентябре покинул пост.
Так, в июне Кук рассказал изданию The Wall Street Journal, что Apple планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать рост стоимости памяти и микросхем хранения данных, которые сейчас пользуются большим спросом у компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта.
СЕО Apple тогда сравнил ситуацию с “наводнением века”, отметив, что за более 40 лет работы не сталкивался со столь масштабными перебоями снабжения.
Ранее мы рассказывали, что известно о новой модели iPhone 18.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!