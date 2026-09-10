Apple повысила цены на iPhone после презентации новинок: в чем причина

Компания Apple повысила цены на свои актуальные смартфоны после презентации новой модели iPhone 18 Pro и первого складного iPhone Duo, состоявшейся вчера, 9 сентября.

Об этом сообщает ресурс MacRumors.

Apple повысила цены на iPhone после презентации

Apple повысила стартовые цены на актуальные модели iPhone после презентации своих новинок. В интернет-магазине компании модели iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air теперь стоят на $100 дороже:

iPhone 16 — $799

iPhone 17e — $699

iPhone 17 — $899

iPhone Air — $1099

С дебютом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания прекратила производство предыдущих моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Накануне появилась информация о том, что Apple может повысить цены на линейку iPhone 17, когда будут представлены модели iPhone 18 Pro. Также относительно неизбежного повышения стоимости айфонов ранее высказывался генеральный директор корпорации Тим Кук, который в сентябре покинул пост.

Так, в июне Кук рассказал изданию The Wall Street Journal, что Apple планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать рост стоимости памяти и микросхем хранения данных, которые сейчас пользуются большим спросом у компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта.

СЕО Apple тогда сравнил ситуацию с “наводнением века”, отметив, что за более 40 лет работы не сталкивался со столь масштабными перебоями снабжения.

Ранее мы рассказывали, что известно о новой модели iPhone 18.

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