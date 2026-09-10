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Apple повысила цены на iPhone после презентации новинок: в чем причина

Марина Слизовская, редактор сайта 10 сентября 2026, 11:07 2 мин.
apple повысила цены на айфоны
Фото Unsplash

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