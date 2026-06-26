Apple массово повышает цены на MacBook и iPad: в чем причина

Плохая новость для всех, кто в ближайшее время планировал обновить свой макбук или купить новенький айпад. Apple неожиданно переписала ценники в своем онлайн-магазине по всему миру, и цифры вас вряд ли порадуют. Причина — не банальное желание заработать больше, а настоящий хаос на рынке комплектующих, спровоцированный бумом искусственного интеллекта.

Как сообщает агентство Reuters, гиганты индустрии сейчас массово строят ИИ-дата-центры. Из-за этого компании, производящие чипы памяти (например, Micron), просто не успевают удовлетворять спрос.

Все мощности уходят на обслуживание заказов от таких монстров, как Nvidia. Для обычных производителей электроники компонентов остается мало, а цены на них взлетели до небес. Аналитики уже даже успели окрестить этот кризис словом “RAMageddon”.

В Apple признались, что долго пытались держать удар.

— Мы еще никогда не видели такого стремительного роста цен на компоненты. Долгое время мы защищали наших клиентов от этого, но теперь дошли до предела, когда вынуждены повысить стоимость ряда продуктов, — объяснили представители компании.

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Что именно подорожало и насколько

Ценники взлетели почти на всю линейку компьютеров, планшетов и аксессуаров:

MacBook Neo, который задумывался как убийца бюджетных Windows-ноутбуков и стартовал от 599 долларов, теперь обойдется минимум в 699 долларов, а топовая версия — во все 799;

Популярный 13-дюймовый MacBook Air прибавил в цене 200 долларов — с 1099 до 1299 долларов;

Профессиональные лэптопы тоже не отстают: базовый 14-дюймовый MacBook Pro теперь стоит 1999 долларов вместо 1699;

Не обошла волна подорожаний и планшеты. Базовый iPad вырос с 349 до 449 долларов, а большой 13-дюймовый iPad Pro взлетел с 1299 до 1499 долларов;

Даже смарт-колонки HomePod, приставки Apple TV и сверхдорогой шлем Vision Pro, который теперь стартует от 3699 долларов, прибавили в цене.

Как отмечает издание Bloomberg, пока что эта ценовая буря не зацепила главную “дойную корову” компании — iPhone, а также Apple Watch и AirPods. Однако радоваться рано.

Эксперты из Bloomberg Intelligence уверены, что осенью, когда мир увидит новую линейку iPhone 18 и ожидаемую складную модель смартфона, цены обязательно поползут вверх.

Ситуация настолько серьезная, что рынок отреагировал мгновенным падением. По данным обоих источников, акции Apple после объявления новостей просели примерно на 5-6 процентов, что стало крупнейшим дневным падением за долгое время.

Впрочем, конкурентам тоже несладко: акции компании Dell обвалились более чем на 8 процентов, ведь дефицит чипов неизбежно ударит по всем игрокам рынка без исключения.

Кстати, разгребать последствия этого беспрецедентного кризиса придется уже новому руководству. Осенью Тим Кук официально передаст кресло генерального директора Джону Тернусу. Пока что же Кук констатирует печальный факт: дефицит чипов влияет не только на цены, но и вызывает задержки в поставках готовой техники, и конца-края этой проблеме в ближайшие несколько месяцев не видно.

Кстати, такое пристальное внимание к тому, когда выйдет айфон 18, продиктовано бешеным успехом текущей серии. iPhone 17 не просто оправдал надежды, но и побил рекорды продаж предыдущей модели смартфона.

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