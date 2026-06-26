Стиль жизни Техно

Apple массово повышает цены на MacBook и iPad: в чем причина

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 июня 2026, 16:00 3 мин.
Шок-цены от Apple: почему Mac и iPad внезапно подорожали
Фото Pexels

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