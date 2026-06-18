ШИ и удорожание чипов: Тим Кук предупредил о неизбежном повышении цен на гаджеты Apple

Американская технологическая корпорация Apple планирует повысить розничные цены на свои устройства из-за стремительного роста стоимости полупроводниковых компонентов.

Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил действующий главный исполнительный директор компании Тим Кук, готовящийся в сентябре 2026 года передать свои полномочия новому главе Джону Тернусу.

Apple повысит цены на продукцию из-за дефицита и удорожания чипов

По словам руководителя Apple, будущее повышение цен абсолютно неизбежно, поскольку текущая ситуация на рынке микросхем памяти стала критической и финансово неустойчивой.

Корпорация долго пыталась оградить своих клиентов от дополнительных затрат и минимизировать давление со стороны поставщиков, однако дефицит предложения на фоне колоссального потребительского спроса заставил компанию пересмотреть ценовую политику.

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Тим Кук не уточнил конкретные сроки внедрения новых тарифов и перечень устройств, которые попадут под удар, поэтому остается открытым вопрос, коснется ли подорожание новой линейки iPhone 18, релиз которой ожидается в сентябре.

Главной причиной финансового кризиса в индустрии электроники стал масштабный бум в сфере технологий искусственного интеллекта, спровоцировавший резкий рост спроса на высокопроизводительные микросхемы.

В частности, стоимость оперативной памяти, считавшейся одним из самых дешевых компьютерных компонентов, с октября 2025 года выросла более чем вдвое.

Дополнительным деструктивным фактором стал военный конфликт в Иране, серьезно нарушивший глобальные логистические цепочки поставок гелия — критически важного газа, массово используемого в процессе производства полупроводников.

По данным компании Omdia, под действием этих факторов средняя мировая стоимость смартфонов в 2026 г. вырастет примерно на 20%, обновив исторический максимум.

В свою очередь, ведущий рыночный аналитик Omdia Чиу Ле Сюань в комментарии для BBC отметил, что новые флагманы от Apple могут подорожать на сумму до 150 долларов США по сравнению с моделями iPhone 17.

Это обусловлено тем, что производителю приходится существенно модернизировать аппаратные спецификации устройств для полноценной поддержки новых интегрированных функций искусственного интеллекта.

Эксперт подчеркнул, что большинство мировых брендов уже подняли цены, свернули дисконтные программы или урезали характеристики гаджетов для сохранения собственной маржинальности, поэтому текущая ситуация является новой экономической реальностью, а не временным скачком.

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