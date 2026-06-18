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ШИ и удорожание чипов: Тим Кук предупредил о неизбежном повышении цен на гаджеты Apple

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 18 июня 2026, 12:00 2 мин.
телефоны епл будут дороже
Фото Getty Images

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