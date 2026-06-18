Вплив ШІ: Тім Кук попередив про неминуче підвищення цін на гаджети Apple

Американська технологічна корпорація Apple планує підвищити роздрібні ціни на свої пристрої через стрімке зростання вартості напівпровідникових компонентів.

Про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal заявив чинний головний виконавчий директор компанії Тім Кук, який у вересні 2026 року готується передати свої повноваження новому очільнику Джону Тернусу.

Apple підвищить ціни на продукцію через дефіцит та дорожчання чипів

За словами керівника Apple, майбутнє підвищення цін є абсолютно неминучим, оскільки поточна ситуація на ринку мікросхем пам’яті стала критичною та фінансово нестійкою.

Корпорація тривалий час намагалася захистити своїх клієнтів від додаткових витрат і мінімізувати тиск з боку постачальників, проте дефіцит пропозиції на тлі колосального споживчого попиту змусив компанію переглянути цінову політику.

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Тім Кук не уточнив конкретні терміни впровадження нових тарифів та перелік пристроїв, які потраплять під удар, тому наразі залишається відкритим питання, чи торкнеться здорожчання нової лінійки iPhone 18, реліз якої очікується у вересні.

Головною причиною фінансової кризи в індустрії електроніки став масштабний бум у сфері технологій штучного інтелекту, що спровокував різке зростання попиту на високопродуктивні мікросхеми.

Зокрема, вартість оперативної пам’яті, яка вважалася одним із найдешевших комп’ютерних компонентів, з жовтня 2025 року зросла більш ніж удвічі.

Додатковим деструктивним фактором став військовий конфлікт в Ірані, який серйозно порушив глобальні логістичні ланцюжки постачання гелію — критично важливого газу, що масово використовується у процесі виробництва напівпровідників.

За даними компанії Omdia, під дією цих факторів середня світова вартість смартфонів у 2026 році зросте приблизно на 20%, оновивши історичний максимум.

Своєю чергою, провідний ринковий аналітик Omdia Чіу Ле Сюань у коментарі для BBC зазначив, що нові флагмани від Apple можуть подорожчати на суму до 150 доларів США порівняно з моделями iPhone 17.

Це зумовлено тим, що виробнику доводиться суттєво модернізувати апаратні специфікації пристроїв задля повноцінної підтримки нових інтегрованих функцій штучного інтелекту.

Експерт підкреслив, що більшість світових брендів уже підняли ціни, згорнули дисконтні програми або урізали характеристики гаджетів задля збереження власної маржинальності, тож поточна ситуація є новою економічною реальністю, а не тимчасовим стрибком.

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