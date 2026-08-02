Який хліб найкраще їсти для здоров’я кишечника: поради лікарів

Здорова мікрофлора кишечника — це справжній фундамент нашого організму. Вона відповідає буквально за все: від безперебійного травлення до міцного імунітету та швидкого метаболізму. Багато хто вважає, що заради стрункої фігури та здоров’я доведеться назавжди викреслити з меню улюблені сендвічі чи ранкові тости.

Але лікарі заспокоюють: хліб можна і треба їсти. Головне — знати, що саме шукати на полицях супермаркетів.

Американська дієтологиня Стефані Крабтрі розбиває популярний міф, переконуючи, що правильний хліб абсолютно гармонійно вписується у здоровий раціон. Весь секрет криється у клітковині. Про це пише Prevention.

Чому кишечник насправді любить хліб

Випічка, яка містить цільне зерно, насіння чи горіхи, працює як найкраще паливо для корисних бактерій у нашому шлунково-кишковому тракті. Коли мікробіом перетравлює цю клітковину, утворюються так звані коротколанцюгові жирні кислоти. Звучить як складний хімічний термін, але саме ці речовини роблять дива: вони знімають запалення, захищають слизову оболонку, покращують загальне травлення і навіть слугують профілактикою раку товстої кишки.

Отже, який хліб покласти до кошика? Гастроентеролог із Каліфорнії Рудольф Бедфорд та дієтологиня Стефані Крабтрі склали свій топ найкращих варіантів.

Абсолютний чемпіон: хліб із пророщеного зерна

Обидва експерти сходяться на думці: якщо є можливість, завжди обирайте хліб із пророщеного цільного зерна (на Заході його часто називають хлібом Єзекіїля).

Чому саме він? По-перше, замість порожнього рафінованого білого борошна тут працює цільне зерно, а це означає максимальну дозу білка та клітковини. По-друге, сам процес пророщування перед помелом руйнує так звані антинутрієнти. Простіше кажучи, такий хліб набагато легше перетравлюється, а ваш організм без проблем витягує з нього всі вітаміни та мінерали.

Справжня закваска — бальзам для шлунка

Ще один беззаперечний фаворит медиків — цільнозерновий хліб тривалої ферментації, тобто на справжній заквасці.

За словами доктора Бедфорда, під час тривалого бродіння дріжджі самі розщеплюють частину вуглеводів, фактично виконуючи стартову роботу за ваш шлунок.

— У кишечнику такий хліб поводить себе практично як пребіотик, — пояснює гастроентеролог.

Це просто порятунок для людей, які мають чутливий шлунок або страждають на синдром подразненого кишечника. Крім того, дієтологиня Крабтрі додає вагомий плюс: завдяки своїй структурі хліб на заквасці забезпечує більш м’яку реакцію рівня цукру в крові, уберігаючи вас від різких стрибків глюкози після їжі.

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Альтернатива для гурманів: стародавні злаки

Специфічна щільна текстура пророщеного зерна чи легка кислинка закваски подобається далеко не всім. Якщо ви шукаєте щось інше, Стефані Крабтрі радить придивитися до випічки зі стародавніх злаків.

Йдеться про борошно зі спельти (полби), однозернянки чи хорасану. Це не лише чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню, а й чудове джерело унікальних рослинних сполук, вітамінів та тієї ж життєво необхідної клітковини, від якої ваш мікробіом буде у захваті.

Не варто демонізувати хліб. Будь-який виріб із цільнозернового борошна (чи то пшеничного, чи житнього) вже забезпечить вас непоганою порцією клітковини.

Якщо у тебе є улюблений перевірений бренд, який пече хліб із мінімальним, зрозумілим складом без зайвих хімічних добавок — сміливо їжте його й надалі.

Але якщо ти готовий трохи поекспериментувати зі смаками заради власного здоров’я, обов’язково дайте шанс заквасці або пророщеному зерну. Вони не лише легко засвоюються, а й реально живлять ваш організм зсередини. Хто знає, можливо, ти знайдеш свого нового гастрономічного фаворита.

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