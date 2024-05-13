Психологія

Постійно хочеться щось жувати. Що таке емоційне переїдання під час війни та як з ним боротись

Даніела Долотова, журналістка сайту 13 Травня 2024, 11:20
Емоційне переїдання
Фото: Pexels

Більше новин
Зелений борщ від Євгена Клопотенко
Традиційний і такий улюблений. Як приготувати зелений борщ за рецептом Євгена Клопотенка
Ка-52 Алігатор
Кращий ударний вертоліт РФ: ЗСУ збили російський Ка-52 Алігатор — характеристики
Лікування бронхіту
Звичайний кашель чи щось серйозніше? Бронхіт — його види, причини та лікування хвороби
Рекрутинг до ЗСУ — як це працює, зарплати, вакансії та переваги
Свідомий вибір без примусу. Як працює рекрутинг до ЗСУ — зарплати, вакансії та можливості
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ка-52 Алігатор
Кращий ударний вертоліт РФ: ЗСУ збили російський Ка-52 Алігатор — характеристики
Рекрутинг до ЗСУ — як це працює, зарплати, вакансії та переваги
Свідомий вибір без примусу. Як працює рекрутинг до ЗСУ — зарплати, вакансії та можливості
військова Тетяна
Якщо один “загальмує” — це коштуватиме дуже дорого: операторка ЗРК С-300 Тетяна про мотивацію нищити ворога
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Відео
0:03:35
евакуація з харківської області

Там життя немає! Евакуація цивільних з Харківської області: населені пункти та напрямки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Вибори
Коли вибори у США та хто буде балотуватися: все, що відомо
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:50
ЦВС
Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців
0:16:37
валютні обмеження
Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ
Більше відео
Закон про мобілізацію автомобілів: що потрібно знати
Читати далі
Закон про мобілізацію автомобілів: що треба знати та у кого можуть вилучити машину
електронний кабінет призовника
Читати далі
Електронний кабінет призовника: чи обов’язково в ньому реєструватись, коли і як це зробити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь