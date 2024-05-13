Постійно хочеться щось жувати. Що таке емоційне переїдання під час війни та як з ним боротись

У перший день ми намагалися зібрати думки до купи і на звичні раніше речі не залишалось ані часу, ані сил. Особливо не хотілося їсти. Однак із кожним днем нам доводиться згадувати про турботу про себе, інакше сам організм робить це за нас.

Так, комусь починає хотітися багато їсти, однак у декого це може мати вже психологічний характер. Розповідаємо далі, як відрізнити здоровий апетит від емоційного переїдання.

Що таке емоційне переїдання

Емоційне переїдання — прийоми їжі, що відбуваються незалежно від фізіологічного голоду і призводять до поганого самопочуття, що супроводжується болями від переповнення шлунку чи моральної тяжкості.

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Це, звичайно, не залежність від їжі, а більше як стара звичка на кшталт зрозумілого способу привести себе до тями, що закріпився у підсвідомості.

Чому виникає емоційне переїдання

Важливо пам’ятати, що організм захищається і намагається привести себе у рівновагу.

Якщо одного разу свідомість закріпила собі схему поведінки, коли після заїдання стресу їй стало легше, то такий сценарій має всі шанси повторитись.

Досить нормально, коли таке трапляється. Однак варто уникати повторення, оскільки це може призвести до ще більшого стресу.

Що не є емоційним переїданням

Якщо у перші дні від початку війни ви не могли їсти або їли менше, ніж зазвичай, то в перші місяці ви могли їсти понад норму. Але це не є емоційним переїданням. Організм у такий спосіб просто поповнював свої запаси.

Окрім того, на нормальність підвищеного апетиту вказують ще мала кількість сну та збільшена активність, зумовлена частими перебіжками у бомбосховище. Зокрема, у регіонах, де зараз дуже неспокійна безпекова ситуація.

Найважливішим фактором, який вказує на відсутність емоційного переїдання, є змога зупинитися, коли відчувається насичення.

Як тоді запускається емоційне переїдання

Тригер — якась подія відбулась і ви отримали відповідну емоцію. Емоція — викликає сильне непереборне бажання їсти, незалежно від того, чи є голод чи ні, чи їли недавно чи ні, чи було багато активності чи ні. Бажання веде до прийому їжі. Часто це солодке вперемішку з жирним та солоним — усе підряд без розбору у великих порціях. Часто без відчуття смаку, текстур, розуміння, що відбувається. Прийом їжі веде до поганого самопочуття згодом з відчуттям сильної провини. Ви починаєте з маленького шматочка і думаєте зупинитись, але можете з’їсти денну норму.

Як впоратися з емоційним переїданням

Усвідомити та виписати усі свої тригери (обмеження себе раніше у чомусь, новини тощо).

Перебити зв’язок тригера з бажанням їсти — на жаль, для цього треба ментальні тренування: повторювальні аудіопрактики, щоб забрати це назавжди.

Знайти позитивну альтернативу для переключення та зняття напруги.

Практичні поради, щоб зменшити емоційне переїдання

Правило 15 хвилин

Зусиллям змістити увагу на 15 хвилин від їжі. Наприклад, включити відео (не новини), погортати старі фото, подзвонити комусь. Якщо через 15 хвилин бажання щось їсти не минуло, зробіть це.

Їжа для радості

Після кожного основного прийому їжі, навіть коли ситість уже є, можна додавати щось улюблене стільки, скільки зараз хочеться. Важливо, щоб це було після основного прийому їжі.

Відчуття “хочу щось, а не знаю що”

Це означає, що існує потреба не в їжі, а в її фізичних характеристиках. Тому спробуйте щось холодне (заморожені фрукти), хрустке (чипси), невеличке (сушені ягоди, горішки) чи в’язке (молочні продукти).

Зробіть заміну продуктів

Якщо голоду немає, а просто хочеться щось пожувати, робіть заміну з більш калорійних продуктів на менш ситні, але яких по об’єму більше.

Наприклад, замість горішків можна з’їсти сухі маленькі продукти (сухі сніданки, пластівці, готові до вживання). Або замість сухофруктів взяти свіжі чи заморожені ягоди та фрукти.

Позбутися дієтичного мислення

Жодного дієтичного мислення за принципом “солодке тільки зранку, а на вечерю білок з клітковиною”. Кожен прийом їжі має бути об’ємним та насичувати приблизно на чотири години.

Однак наш організм по-різному реагує на стресові ситуації, а від цього страждає не лише нервова система, але й інші органи. Читай, які можуть виникнути розлади травлення на фоні стресу.

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