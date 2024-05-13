Психология

Постоянно хочется что-то жевать. Что такое эмоциональное переедание во время войны и как с ним бороться

Даниэла Долотова, журналист сайта 13 мая 2024, 11:20
Емоційне переїдання
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Коли цвітуть півонії: терміни цвітіння навесні 2023
Ждем очень долго, а любуемся всего несколько недель: когда цветут пионы в Украине
де відпочити в Карпатах влітку
Отдых в горах: куда поехать в Карпатах и что посмотреть
13 мая какой праздник
13 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
электронный кабинет призывника
Электронный кабинет призывника: обязательно ли в нем регистрироваться, когда и как это сделать
Волчанск
Наступление на Волчанск: последние новости с Харьковского направления и аналитика ISW

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
9 травня день в історії
Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 9 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:50
ГВС
Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
0:16:37
валютные ограничения
Нацбанк снимает валютные ограничения: как это повлияет на экономику — объясняет глава НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне
Больше видео
электронный кабинет призывника
Читать дальше
Электронный кабинет призывника: обязательно ли в нем регистрироваться, когда и как это сделать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь